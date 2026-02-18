NHK Eテレ『おかあさんといっしょ』の最新月のうたベスト映像集『「おかあさんといっしょ」最新ソングブック だいすきがいっぱい』のBlu-rayとDVDが、4月22日に発売されることが決定した。

本作は、年に一度リリースされる『月のうたベスト』シリーズの最新作。第11代うたのお兄さん・横山だいすけが作詞を手がけた表題曲「だいすきがいっぱい」を中心に、2025年3月のうた「ももいろほっぺ」から最新の「ゆきたいところへ」まで、1年分の月のうた11曲を収録。さらに、「ブンブンにじいろカー」「たこやきなんぼマンボ」などの人気曲を含む全20曲のうたクリップ映像が収められている。

曲間パートには、本作のために撮り下ろされた映像を収録。お兄さん・お姉さんたちがスタジオを飛び出し、自然豊かなロケーションの中でシャボン玉やボール遊び、キャンプなどを楽しむ様子が映し出されている。このロケーションで撮影された新クリップ「あるこう」「にくやきにいく」「あしたのあしたのまたあした」も。

特典映像には、ボーナストラックとして「だいじなともだち」を収録。さらに、『杏月お姉さんと和夢お兄さんのあそびだいすき！』と題し、杏月お姉さんと和夢お兄さんが園児たちと一緒にどろんこ遊びやカニ釣りなどに挑戦するスペシャル映像も収められている。

また本作は、2026年3月をもって番組を卒業することが発表された体操のお姉さん・秋元杏月にとって最後の『最新ソングブック』となる。2019年4月から初代「体操のお姉さん」として7年にわたり番組を支えてきた彼女の魅力が詰まった一枚と言えるだろう。

（文＝リアルサウンド編集部）