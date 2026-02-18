「本当に残念、めっちゃ心が痛む」女子フィギュア優勝候補に何が？　“まさかの失速”に同情の声…「マリニンに続きプレッシャーあるのかな？」【冬季五輪】

SP13位と出遅れたアンバー・グレンは失意の表情を隠せなかった(C)Getty Images

ミラノ・コルティナ五輪、フィギュアスケートの女子SPが現地2月17日に行われ、まさかの失速も注目された。

金メダル候補とされた実力者、アンバー・グレン（米国）は冒頭で大技トリプルアクセルを成功。最高の滑り出しとなったが、その後は後半に予定した3回転ループが2回転となるなど、SPの必須要素を満たせずに0点となる痛恨のミスも響き、67.39点でSP13位と出遅れた。

演技終了後は顔をゆがませ、キス・アンド・クライでは悔しさのあまりか、大粒の涙を流した。