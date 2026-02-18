「本当に残念、めっちゃ心が痛む」女子フィギュア優勝候補に何が？ “まさかの失速”に同情の声…「マリニンに続きプレッシャーあるのかな？」【冬季五輪】
SP13位と出遅れたアンバー・グレンは失意の表情を隠せなかった(C)Getty Images
ミラノ・コルティナ五輪、フィギュアスケートの女子SPが現地2月17日に行われ、まさかの失速も注目された。
【写真】笑顔でガッツポーズ！17歳・中井亜美の姿をチェック
金メダル候補とされた実力者、アンバー・グレン（米国）は冒頭で大技トリプルアクセルを成功。最高の滑り出しとなったが、その後は後半に予定した3回転ループが2回転となるなど、SPの必須要素を満たせずに0点となる痛恨のミスも響き、67.39点でSP13位と出遅れた。
演技終了後は顔をゆがませ、キス・アンド・クライでは悔しさのあまりか、大粒の涙を流した。
今季限りで引退を表明している坂本花織の最大のライバルとも目されてきたグレンの失速にはネット上でも「本当に残念、めっちゃ心が痛む」「まだショートのミスはフリーで取り戻せる」「マリニンに続き、プレッシャーあるのかな？」など、同じ米国チームで優勝候補とされてきたイリア・マリニンも今大会ではSPで1位ながら、最後失速しただけに心配の声も上がっている。
グレンは24年グランプリファイナル(GP)で優勝するなど実力者。改めて4年に1度の舞台でパフォーマンスを整える難しさが伝わってくるシーンとなった。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
