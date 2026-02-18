「君に夢中 I say, I love you僕の瞳にずっといて」

師走の風が強まり、東京都心が一層冷え込んだ12月10日の夜。「FNS歌謡祭」（フジテレビ系）に生出演したBE:FIRSTのLEO（27）はメンバーと共に、甘い純愛を綴るラブソング「夢中」を熱唱し、全国の視聴者を魅了した。番組終了後、タクシーに乗り込んだLEOが向かった先は、都心一等地にありながら瀟洒な街並みに佇む高級マンション。人気のない裏口に滑りついたタクシーから降り立つと、そのまま足早に建物内へ。マンションの一室でLEOの帰りを待つ女性は――。



BE:FIRSTは2021年にラッパーのSKY-HIが主催したオーディション「THE FIRST」から誕生した6人組ダンス&ボーカルグループ。同年11月にシングル「Gifted.」でデビューすると圧倒的なパフォーマンス力と楽曲性で瞬く間にスターダムへ。2022年リリースのファーストアルバム『BE:1』は主要チャートで1位を獲得し、50万枚超のヒットを記録。2025年で4年連続4度目のNHK紅白歌合戦出場が決定するなど、まさに今、トップアーティストとしての地位を確立しつつあるグループだ。

そんなグループの中心人物であるLEOは1998年9月8日、東京都生まれ。 幼少期から野球に打ち込み、そこで培った体幹の強さに、179cmの高身長と恵まれたスタイルを掛け合わせた安定感のあるパフォーマンスに定評がある。また気負わない自然体のキャラクターがバラエティ番組でも好評で、TBS系『ラヴィット！』には不定期ながら出演を重ねている。

そんなLEOがいま「夢中」になっている女性がいるという。事務所関係者が明かす。

「女優でタレントの横田真悠（26）さんです。2人は約2年前から交際している。当時はLEOさんが横田さんの自宅に通っていたそうです。どちらかというと横田さんがLEOさんにぞっこんで、交際を始めてから私服から衣装にいたるまでガラッとLEOさん好みの服装に変えたそうです」

「まゆうだいすき」「いちばんかわいい」

『ミスセブンティーン2014』のグランプリに選ばれて芸能界入りした横田は、『non-no』の専属モデルとして活躍しながらドラマや映画へと活動を広げている。飾らない天真爛漫な物言いがバラエティ番組にハマり『世界の果てまでイッテQ！』の「出川ガール」として全国的な知名度を獲得すると、横田もまた、現在TBS『ラヴィット！』の木曜レギュラーとして出演している。

LEOの友人が続ける。

「2024年の横田さんの誕生日前後に、LEOは横田さんが好きなブランド『セリーヌ』のプレゼントを贈っていた。『まゆうだいすきいちばんかわいい』というメッセージカードも添えて、愛情を伝えていました」

恋の渦中にある2人は、その関係を完全に隠し通すことはできなかった。2024年1月22日、その日は9都市22公演をまわる全国アリーナツアー『BE:FIRST ARENA TOUR 2023-2024 “Mainstream”』の真っただ中。大阪公演の合間に、LEOはメンバーのSOTA、SHUNTO、MANATO、JUNONに加え、バックバンドのメンバーと共にユニバーサル・スタジオジャパンを訪れていた。

一行はメガネや帽子のグッズを身に着けアトラクションを回ると、パーク内のレストランでステーキなどの豪華な食事に舌鼓を打ち、束の間のオフを楽しんだ。そんな高揚した空気に背中を押されたのか、LEOはバンドメンバーに驚きの告白をしたのだ。

詳細を知るバンド関係者が語る。

「LEOさんが『実は今、好きな人がいる』と横田真悠さんとのことをみんなに明かした。『仕事で離れて会えないときは、電話で話している』と幸せそうに話していた」

2人はすでに将来のことも見据えていたという。

「婚約という形でLEOは横田に指輪を渡しているそうです。それに横田はいたく喜んでいて、周囲に報告していました。交際してすぐに2人は“結婚したい”という気持ちを強くもっていたのですが……」（横田の知人）

2人のゴールを阻んだのは、2025年4月に「週刊文春」が報じた、「BE:FIRST三山凌輝が“結婚詐欺”1億円を貢がせていた！」。

「2人で話し合い、三山さんの問題が落ち着くまで結婚は様子を見よう。ということになったそうです。三山さんの一件があってからというもの、責任感が強いLEOは『今撮られてみんなに迷惑をかけることはできない』と今まで以上に警戒するようになった」（前出・バンド関係者）

2人の見事な“連携プレー”をキャッチ

取材班がその言葉を裏付ける場面に遭遇したのは、冒頭の日の翌早朝11日のことだった。この日、TBS系『ラヴィット！』への出演を控える2人の朝は早かった。

まだ薄暗さが残る午前6時前、横田のマネージャーが運転する送迎車が、ゆっくりとマンション前に姿を現した。外から玄関口が見えないよう、慎重にハンドルを切りながら車体を寄せ、出入口にぴたりと横付けする。スマートフォンで誰かと通話しながら車を降りたマネージャーは、周囲を警戒するように、近くに停まる車へと歩み寄って確認。その隙を突くように、玄関からマスク姿の横田真悠が現れ、後部座席へと滑り込んだ。

マネージャーはすぐに運転席へ戻ると、TBS本社のある赤坂方面へ車を走らせていった。それからおよそ15分後。今度はマンション裏口の前に、別の車が到着する。ほどなくして姿を見せたのは、キャップを目深にかぶり、その上からフードを重ねたLEOだった。周囲に視線を走らせながら車に乗り込むと、横田と同じ方向へと走り去っていった。

息の合った見事な2人の連携プレーは、番組本番でも続いた。番組内の企画「Nintendo Switch 2『マリオカートワールド 最速王決定戦』」の決勝戦に進んだ横田は、男性ブランコの浦井のりひろ、平井まさあき、そしてLEOを相手に、真剣な表情でコントローラーを握る。序盤から軽快な操作を見せ、終盤に一時トップに立つも、ゴール直前で浦井に追い越され惜しくも敗れた。悔しそうに顔をしかめて「マジ……く、ぐやしい」と言葉に詰まる横田。すかさずLEOが「悔しいよね！悔しい！」と一緒になって悔しがってみせた。

果たして2人の本当の関係は？ LEO所属事務所に交際について質問状を送ったところ「アーティストのプライベートに関する内容については、基本的に本人に委ねておりますが、（婚約したこと、同じマンションで別々の部屋を借りているなどの質問については）その事実はございません」と回答した。

横田の所属事務所は、交際について「プライベートに関しては本人に任せております」。指輪と婚約については「事実と異なります」と回答した。

「何回でも何万回でも名前を呼ぶよ Will you stay with me forever?」

そうBE:FIRSTが歌う、ドラマ『波うららかに、めおと日和』（フジ系2025年）の主題歌である「夢中」は、主人公の新婚夫婦の純愛をそのまま表現したような楽曲だ。2人が本物の夫婦になる日も、そう遠くないのかもしれない。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 電子版オリジナル）