本日の【上場来高値更新】 双日、平山など67銘柄
本日の日経平均株価は、手掛かり材料難からポジション調整の売りに押され、前日比239円安の5万6566円と4日続落した。相場全体が下落するなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は67社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。
上場来高値を更新した主な銘柄は、「豪州からレアアース輸入拡大」と報じられた双日 <2768> [東証Ｐ]、4～12月期最終益37％増で株式2分割を発表した平山ホールディングス <7781> [東証Ｓ]など。そのほか、ｓａｎｔｅｃ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ <6777> [東証Ｓ]は11日連続で高値を更新した。
※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。
■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名 市場 業種
<1909> 日本ドライ 東Ｓ 機械
<1942> 関電工 東Ｐ 建設業
<1950> 日本電設 東Ｐ 建設業
<1959> クラフティア 東Ｐ 建設業
<1968> 太平電 東Ｐ 建設業
<2114> フジ日本 東Ｓ 食料品
<2224> コモ 東Ｓ 食料品
<2705> 大戸屋ＨＤ 東Ｓ 小売業
<2768> 双日 東Ｐ 卸売業
<2802> 味の素 東Ｐ 食料品
<2962> テクニスコ 東Ｓ 金属製品
<2970> ジーエルシー 東Ｓ 不動産業
<3104> 富士紡ＨＤ 東Ｐ 繊維製品
<3110> 日東紡 東Ｐ ガラス土石製品
<3168> ＭＥＲＦ 東Ｓ 卸売業
<3321> ミタチ産業 東Ｓ 卸売業
<3433> トーカロ 東Ｐ 金属製品
<3489> フェイスＮＷ 東Ｓ 不動産業
<3569> セーレン 東Ｐ 繊維製品
<3612> ワールド 東Ｐ 繊維製品
<4099> 四国化ＨＤ 東Ｐ 化学
<4186> 東応化 東Ｐ 化学
<4231> タイガポリ 東Ｓ 化学
<4272> 日化薬 東Ｐ 化学
<4368> 扶桑化学 東Ｐ 化学
<4633> サカタＩＮＸ 東Ｐ 化学
<4658> 日本空調 東Ｐ サービス業
<4894> クオリプス 東Ｇ 医薬品
<4972> 綜研化学 東Ｓ 化学
<4975> ＪＣＵ 東Ｐ 化学
<5161> 西川ゴム 東Ｓ ゴム製品
<5333> ガイシ 東Ｐ ガラス土石製品
<5334> 特殊陶 東Ｐ ガラス土石製品
<5344> ＭＡＲＵＷＡ 東Ｐ ガラス土石製品
<5821> 平河ヒューテ 東Ｐ 非鉄金属
<6013> タクマ 東Ｐ 機械
<6085> アーキテクツ 東Ｇ サービス業
<6101> ツガミ 東Ｐ 機械
<6167> 冨士ダイス 東Ｐ 機械
<6227> ＡＩメカ 東Ｓ 機械
<6264> マルマエ 東Ｐ 機械
<6376> 日機装 東Ｐ 精密機器
<6407> ＣＫＤ 東Ｐ 機械
<6469> 放電精密 東Ｓ 機械
<6490> ＰＩＬＬＡＲ 東Ｐ 機械
<6745> ホーチキ 東Ｐ 電気機器
<6777> ｓａｎｔｅｃ 東Ｓ 電気機器
<7409> エアロエッジ 東Ｇ 輸送用機器
<7483> ドウシシャ 東Ｐ 卸売業
<7505> 扶桑電通 東Ｓ 卸売業
<7520> エコス 東Ｐ 小売業
<7608> ＳＫジャパン 東Ｓ 卸売業
<7685> バイセル 東Ｇ 卸売業
<7781> 平山 東Ｓ 精密機器
<8098> 稲畑産 東Ｐ 卸売業
<8154> 加賀電子 東Ｐ 卸売業
<8159> 立花エレ 東Ｐ 卸売業
<8750> 第一生命ＨＤ 東Ｐ 保険業
<8928> 穴吹興産 東Ｓ 不動産業
<8935> ＦＪネクＨＤ 東Ｐ 不動産業
<9065> 山九 東Ｐ 陸運業
<9303> 住友倉 東Ｐ 倉庫運輸関連
<9543> 静ガス 東Ｐ 電気・ガス業
<9551> メタウォータ 東Ｐ 電気・ガス業
<9621> 建設技研 東Ｐ サービス業
<9837> モリト 東Ｐ 卸売業
<9948> アークス 東Ｐ 小売業
株探ニュース