　本日の日経平均株価は、手掛かり材料難からポジション調整の売りに押され、前日比239円安の5万6566円と4日続落した。相場全体が下落するなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は67社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。

　上場来高値を更新した主な銘柄は、「豪州からレアアース輸入拡大」と報じられた双日 <2768> [東証Ｐ]、4～12月期最終益37％増で株式2分割を発表した平山ホールディングス <7781> [東証Ｓ]など。そのほか、ｓａｎｔｅｃ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ <6777> [東証Ｓ]は11日連続で高値を更新した。

※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。

■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名　　　　市場　業種
<1909> 日本ドライ　　東Ｓ　機械
<1942> 関電工　　　　東Ｐ　建設業
<1950> 日本電設　　　東Ｐ　建設業
<1959> クラフティア　東Ｐ　建設業
<1968> 太平電　　　　東Ｐ　建設業
<2114> フジ日本　　　東Ｓ　食料品
<2224> コモ　　　　　東Ｓ　食料品
<2705> 大戸屋ＨＤ　　東Ｓ　小売業
<2768> 双日　　　　　東Ｐ　卸売業
<2802> 味の素　　　　東Ｐ　食料品

<2962> テクニスコ　　東Ｓ　金属製品
<2970> ジーエルシー　東Ｓ　不動産業
<3104> 富士紡ＨＤ　　東Ｐ　繊維製品
<3110> 日東紡　　　　東Ｐ　ガラス土石製品
<3168> ＭＥＲＦ　　　東Ｓ　卸売業
<3321> ミタチ産業　　東Ｓ　卸売業
<3433> トーカロ　　　東Ｐ　金属製品
<3489> フェイスＮＷ　東Ｓ　不動産業
<3569> セーレン　　　東Ｐ　繊維製品
<3612> ワールド　　　東Ｐ　繊維製品

<4099> 四国化ＨＤ　　東Ｐ　化学
<4186> 東応化　　　　東Ｐ　化学
<4231> タイガポリ　　東Ｓ　化学
<4272> 日化薬　　　　東Ｐ　化学
<4368> 扶桑化学　　　東Ｐ　化学
<4633> サカタＩＮＸ　東Ｐ　化学
<4658> 日本空調　　　東Ｐ　サービス業
<4894> クオリプス　　東Ｇ　医薬品
<4972> 綜研化学　　　東Ｓ　化学
<4975> ＪＣＵ　　　　東Ｐ　化学

<5161> 西川ゴム　　　東Ｓ　ゴム製品
<5333> ガイシ　　　　東Ｐ　ガラス土石製品
<5334> 特殊陶　　　　東Ｐ　ガラス土石製品
<5344> ＭＡＲＵＷＡ　東Ｐ　ガラス土石製品
<5821> 平河ヒューテ　東Ｐ　非鉄金属
<6013> タクマ　　　　東Ｐ　機械
<6085> アーキテクツ　東Ｇ　サービス業
<6101> ツガミ　　　　東Ｐ　機械
<6167> 冨士ダイス　　東Ｐ　機械
<6227> ＡＩメカ　　　東Ｓ　機械

<6264> マルマエ　　　東Ｐ　機械
<6376> 日機装　　　　東Ｐ　精密機器
<6407> ＣＫＤ　　　　東Ｐ　機械
<6469> 放電精密　　　東Ｓ　機械
<6490> ＰＩＬＬＡＲ　東Ｐ　機械
<6745> ホーチキ　　　東Ｐ　電気機器
<6777> ｓａｎｔｅｃ　東Ｓ　電気機器
<7409> エアロエッジ　東Ｇ　輸送用機器
<7483> ドウシシャ　　東Ｐ　卸売業
<7505> 扶桑電通　　　東Ｓ　卸売業

<7520> エコス　　　　東Ｐ　小売業
<7608> ＳＫジャパン　東Ｓ　卸売業
<7685> バイセル　　　東Ｇ　卸売業
<7781> 平山　　　　　東Ｓ　精密機器
<8098> 稲畑産　　　　東Ｐ　卸売業
<8154> 加賀電子　　　東Ｐ　卸売業
<8159> 立花エレ　　　東Ｐ　卸売業
<8750> 第一生命ＨＤ　東Ｐ　保険業
<8928> 穴吹興産　　　東Ｓ　不動産業
<8935> ＦＪネクＨＤ　東Ｐ　不動産業

<9065> 山九　　　　　東Ｐ　陸運業
<9303> 住友倉　　　　東Ｐ　倉庫運輸関連
<9543> 静ガス　　　　東Ｐ　電気・ガス業
<9551> メタウォータ　東Ｐ　電気・ガス業
<9621> 建設技研　　　東Ｐ　サービス業
<9837> モリト　　　　東Ｐ　卸売業
<9948> アークス　　　東Ｐ　小売業

株探ニュース