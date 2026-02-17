グラビアアイドルでインフルエンサー（グラエンサー）・ちーまきさんのSPA!デジタル写真集「下乳際立つ天然ボディ」（扶桑社）がリリース。誌面カットが公開されました。グラビア原石として、日々そのボディに注目が集まるちーまきさん。大人に成長していく彼女のちょっぴり背伸びしたセクシーショットが満載です。



【写真】可愛らしさとオトナの妖艶を併せ持つちーまきさん

グラビアスターに向かって進化する彼女の“今”を切り取った同写真集。タイトルにもある通り、ドキドキの胸元ドアップカットが表紙に。柔らかな曲線美の下乳ラインが印象的。小さな顔と抜群のスタイルのコントラストが目を引きます。



過激すぎる紐ビキニ姿では、紐に手を触れるしぐさがに色気が漂います。ワンピース風衣装では20歳になったばかりのあどけなさをのぞかせるなど、緩急あるグラビアに。モノキニ風のビキニカットでは、ヘルシーさと洗練されたボディラインを見せつけつつ、胸元がぱっくりわれた構造でここでも横乳を披露。ヘルシーでセクシーなフロントラインを表現しています。（提供：週刊SPA!編集部 撮影：中山雅文 ヘアメイク：小笠原菜瑠 スタイリング：米丸友子）



【プロフィール】

ちーまき 20歳 2005年9月27日生まれ 福井県出身 T157 O型 趣味：音楽鑑賞、旅行、バスケ 特技：バスケ 2023年、下着PR案件出演をきっかけに高校退学処分を受けて、ネット上で大きな話題を呼ぶ。同年18歳でグラビアデビューを果たす。1st写真集「ハニーバニー」（幻冬舎）が発売中。最新情報は公式X（@116tn_1）、公式Instagram（@116tn_）