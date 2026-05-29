長女への暴行の容疑で現行犯逮捕され、その後巨人の監督を辞任した阿部慎之助前監督に対し、「そもそも現行犯逮捕ができるケースだったのか」とSNSで疑問の声が上がっています。報道によると、阿部氏が、長女と次女の喧嘩を止めようとしたところ、長女から言い返されたことに腹を立て、押し倒すなどの暴行を加えたとされています。長女が児童相談所に連絡し、児相が警察に通報。警察が阿部宅に臨場し、暴行罪の現行犯で逮捕したと