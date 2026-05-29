タレントの片岡鶴太郎（71）が、印象ガラリな最新ショットを公開し、驚きの声が寄せられている。【映像】“1日1食で体重45kg”片岡鶴太郎の近影（複数カット）2011年にヨガを始めてから1日1食生活となり、体重が約45kgになったという鶴太郎。Instagramでは、腹直筋を使って行う高度なヨガの浄化法「ナウリ」の動画も披露し、「超人です」「まさに神業ですね〜」「ヤダ〜骨と皮だけ、鶴ちゃんやり過ぎだよ!」などと話題になって