B-R サーティワン アイスクリーム（東京都品川区）の「サーティワン アイスクリーム」が、3色だんごをアイスクリームにアレンジした新フレーバー「お花見だんご 〜さくら風味〜」を2月19日から期間限定で販売します。同日から、「さくら」をテーマにしたキャンペーン「サーティワン さくらさくら」を実施し、同商品のほか、和テイストのサンデー「お花見わらびもちサンデー」、期間限定メニュー「グランドシェイク」シリーズの新作「白桃みるくシェイク」も新登場します。

【画像】「か、かわいい！」 これが「わらびもちサンデー」です！ おいしそう！

3色だんごをイメージした「お花見だんご 〜さくら風味〜」は、ピンクがさくらもちをイメージして塩味を効かせたさくら風味アイスクリーム、緑が宇治茶の老舗「北川半兵衞商店」の抹茶を使用した抹茶アイスクリーム、白が求肥（ぎゅうひ）をイメージしたおもち風味のアイスクリームになっていて、1度に“3色”の味わいが楽しめるようになっています。「ひらひらと舞うさくらの花びら」をイメージして、さくらの花のペーストを使用した「リボン」も入っています。価格は、シングル、レギュラーサイズいずれも各420円（以下、税込み）。

「お花見わらびもちサンデー」は、スモールサイズのアイスクリームを1個選べるワッフルコーンと、ポップスクープのアイスクリームを2個選べるダブルカップの2種類を販売。好みのアイスクリームに、抹茶わらびもち、香り高い抹茶パウダーをトッピングしているのが特長。ホイップクリームと花形の麩（ふ）も飾り付け、もちもちのわらびもちやサクサクの麩といったさまざまな食感や抹茶の味わいが楽しめるサンデーとなっています。価格は、ワッフルコーンが760円、ダブルカップが790円。

「白桃みるくシェイク」は、期間限定のフレーバー「白桃ブランマンジェ」に牛乳と桃の果肉入りソースを合わせた一品。シェイクの上にホイップクリームを絞り、さらに桃のソースがかけられています。価格は750円。

また、同チェーンの人気商品「バラエティボックス」と、フラワーアーティストの川崎景太さんが初めてコラボしたデザインの「さくらバラエティボックス」（4個、6個、8個、12個）も登場。キャンペーンのテーマに合わせて、ボックス全体に大胆にさくらをプリントしたデザインになっています。価格は、スモール4個1360円〜12個3400円、レギュラー4個1680円〜12個4200円です。

なお、キャンペーン期間中、500円購入ごとに、さまざまな特典を受けられるクーポン券が1枚もらえます。配布期間は3月31日までで、使用期間は2月19日から4月8日までです。

キャンペーンは3月31日まで実施。いずれも、なくなり次第終了です。