『宇佐卓真1st写真集 36.5℃』（KADOKAWA）が2026年4月11日に発売される。また2月16日より予約受付が開始された。

ドラマや映画への出演、音楽活動などを通して活動の幅を広げる俳優・宇佐卓真（うさ たくま）。2018年に本格的に俳優活動をスタートし、AbemaTV『オオカミくんには騙されない』（2018）で一躍話題に。ドラマ『２５時、赤坂で』（2024）、『２５時、赤坂で season２』（2025）への出演や、ドラマ『被写界深度』ではW主演を務め、2025年8月29日にはメンズグループ「ONSENSE」のメンバーとしてアーティストデビューも果たした。

自身初となる今回の写真集では、これまで積み重ねてきたものを宇佐卓真なりに表現した「いま」の姿を、存在すること（presence）・生きること（live）・五感を表現すること（sense）という3つの視点で収録。また本作のために宇佐卓真自身が特別制作した楽曲をダウンロードできる仕様となっている。

紙面では衣を纏わない裸の姿も収録。ページをめくるたび、宇佐卓真のレイヤーが一枚ずつ剥がれていくような1冊となっているという。

Amazon、楽天ブックスでは購入特典が用意されるほか、カドストでは限定カバー仕様＆グッズ付きの豪華特別版が販売される。

■宇佐卓真コメントこの度、芸能人生初の写真集を出版させていただくことになりました。普段からものづくりが好きな自分が今、表現したいものをこの写真集で形にしていただきました。ただの写真集ではなく、見て、聴いて楽しめる写真集を作りたいと思い、本書のためにオリジナル楽曲『show』も制作しました。僕自身も今回の撮影をきっかけに初めて出会った「宇佐卓真」がいたので、音楽と一緒に皆さんに楽しんでもらえたら嬉しいです。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）