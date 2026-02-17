AiScReam・黒澤ルビィ役の降幡愛、卒業発表にファン衝撃「誰が想像した？」「Rはどうなっちまうんだよ…」
ラブライブ！シリーズから生まれたユニット「AiScReam」（アイスクリーム）のメンバーとして活動する黒澤ルビィ役の降幡愛が、同グループを卒業する。ラブライブ！シリーズの公式Xが17日、発表した。ファンからは大きな反響が寄せられている。
【写真】レコーディングに挑む降幡愛
プロジェクトラブライブ！シリーズ公式は「この度、メンバーの黒澤ルビィ役・降幡愛が、2026年3月27日配信のボッドキャスト「ラブライブ！シリーズオフィシャルカードゲーム presents AiScReamのとろけるタイム▼▼▼（ハート）」をもちまして、AiScReamの活動から卒業する運びとなりました」と伝え、AiScReamのリニューアルも発表した。
「2026年4月10日配信のポッドキャストより、現メンパーの上原歩夢役・大西亜玖璃、若菜四季役・大熊和奏に加えて、新メンバーとして蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブよりセラス 柳田 リリエンフェルト役・三宅美羽、いきづらい部!より麻布麻衣役・遠藤璃菜が参加することとなりました」と報告。「すでに制作が決定している新曲につきましても、新体制AiScReamの楽曲としてリリースさせていただきます」と伝えた。
降幡もコメントを発表。楽曲ヒットについて「昨年は『愛▼スクリ〜ム！』の楽曲がたくさんの方に届き、ルビィをはじめラブライブ!シリーズを知っていただくきっかけになりました」と振り返り、「期間限定ではありましたが、この活動を通してたくさんの経験をさせていただき感謝の気持ちでいっぱいです」「人生なにが起こるか本当にわかりませんね」とつづった。
また「ルビィは卒業しますが、これからのAiScReamもスプーンのみなさんにはすくい続けてほしいです」「みなさんの声が届いたら、いつか期間限定から定番フレーバーになる日もくるかも…？ですね！」と締めくくった。
この発表に、SNS上では「えええええええ!!!!」「誰が想像した？」「ふりりんありがとう…」「さみしすぎるよ」「AiScReamに卒業という概念があったのか」「AiScReamのRはどうなっちまうんだよ…」などと衝撃が広がっている。
