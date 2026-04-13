井上監督（左）と写真に納まる中日・杉浦＝13日、バンテリンドーム金銭トレードで日本ハムから中日に移籍した杉浦稔大投手（34）が13日、バンテリンドームナゴヤで記者会見し「自分にとって大きなチャンス。信頼を勝ち取ることが大事」と抱負を語った。背番号は33。2017年途中まで在籍したヤクルト時代を含めて通算221試合に登板し、21年には28セーブをマークした右投手。中日はリリーフ陣に故障者が相次いでおり、井上一樹監