日本マクドナルド（東京都新宿区）が、人気メニュー「マックポーク」を復活。バリューセット「セット500」に追加され、2月25日午前10時30分から販売されます。

【画像】うわ…うれしすぎる！ コチラが3種類になった「セット500」の面々です！（7枚）

「マックポーク」は、香ばしいポークパティに、シャキシャキのレタス、ガーリックペッパーソースを合わせた一品。2007年から2012年まではレギュラー商品として、2013年には期間限定商品として販売されました。その後、2018年から2021年に「ベーコンマックポーク」がレギュラー商品として販売されました。「X」上では「マックポーク」に関する投稿が累計4万件を超え、復活を望む声が多数上がっていました。

バリューセット「セット500」は、バーガーに、「マックフライポテト」など選べるサイドメニューとドリンクMが付いて500円（以下、税込み）で楽しめるセット。現在販売されている「ハンバーガーセット」と「マックチキンセット」に「マックポークセット」が加わり、3種類で展開されます。

同月24日からは、俳優の多部未華子さんと声優の梶裕貴さんが出演する新テレビCMが、全国（一部地域を除く）で放送開始されます。

また、1000円分の「マックカード」が当たるキャンペーンが、同社の公式「X」アカウントで実施されます。

「マックポーク」の単品価格は230円〜。全国の店舗（一部店舗を除く）で販売されます。