比江島慎出演の「ボディメンテ」新CM公開…日本代表戦でオンエア解禁へ

大塚製薬は2月16日、コンディショニングブランド「ボディメンテ」の新テレビCM「THE DAY. HERO」篇を公開したと発表した。Bリーグ宇都宮ブレックス所属の比江島慎と俳優の平岩紙が出演する。

同社は「THE DAY. 仕上げよう、その日のために。」をキーメッセージに、日頃から体調管理を心がける人々を支援する企画を2023年より展開しており、本CMはその第5弾だ。

新CMは、ミニバスケットボールに打ち込む少年が比江島のプレーに憧れ、再び前を向く姿を描いた内容。試合会場で実際のプレーを目にしたことをきっかけに練習に励み、体調管理の大切さを実感していく日常を表現している。

母親役として出演する平岩は、息子を陰ながら支える存在として登場。「メンテナンスは、愛だ。」というメッセージとともに、日常の積み重ねが挑戦を支える様子が描かれている。

楽曲にはハナレグミの「明日天気になれ」を起用。CMの世界観に合わせた特別アレンジが施されている。

放映は3月1日、日本代表戦（FIBAバスケットボールワールドカップ2027アジア地区予選・日本対韓国）の番組内で初回放映され、3月7日から全国放映を開始予定だ。

また、Bリーグと連動した「THE DAY. キャンペーン in collaboration with B.LEAGUE」を同日より開始。対象商品の購入レシートで応募すると、ファンミーティング参加チケットや直筆サイン入りアイテムなどが抽選で当たる企画を実施する。

比江島はリリース内のインタビューで、シーズンを通して安定したパフォーマンスを発揮するためには日々のコンディション管理が重要と述べ、食事や睡眠、体のケアを継続することの大切さを強調した。

「THE DAY. HERO」篇は、比江島のプレーに憧れる少年の成長と、日常の体調管理の積み重ねを通して「大切な日」に向かう過程を描いた内容だ。

【動画】ボディメンテ「THE DAY. HERO」篇