この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

KITTE大阪（大阪市北区）2階の＠JP Cafeに2月16日、大阪・関西万博の余韻に浸れる期間限定の「EXPO2025 オフィシャルカフェ」がオープンした。



SkyシアターMBSで同日開催される「ミャクミャク感謝祭 2026 in OSAKA」に合わせて企画された同カフェ。大阪・関西万博の公式キャラクター「ミャクミャク」をモチーフにしたメニューを用意する。



イートインメニューは、「ミャクミャクのおしりドルチェSET」（1,900円）、「ミャクミャクジェラート（ダブル）SET」（1,600円）、「ミャクミャクジェラート（ダブル）単品」（1,100円）。セットのドリンクは、ミャクミャクチーノ（カプチーノ）、ブレンドコーヒー、紅茶、オレンジジュース、アップルジュースから選べる（ドリンクのみの注文は不可）。



テイクアウトメニューは、「ミャクミャクジェラート（ダブル）」（1,100円）のほか、ブレンドコーヒーや紅茶などのドリンク（各700円）を用意する。



2025大阪・関西万博マスターライセンスオフィスの代表業務執行者・西村宣浩さんは「いろんな方に万博を思い出していただき、これからもミャクミャクを好きでいてもらえるような場を提供したい。この4日間の人気次第では、今後もこうしたカフェ形式を大阪だけでなく、ほかの地域でも検討したい」と話す。



営業時間は11時～20時。イートインは事前予約制（抽選）で、すでに受け付けを終了している。テイクアウトは各日10時から先着順で、LINE予約システムで受け付ける。同カフェでの整理券配布は行わない。カフェへのミャクミャクの来訪予定はない。今月19日まで。