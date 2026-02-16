フレキシブルボディシステムが生む使い方の幅が魅力！

街で見かけるクルマの姿は年々多様になっていますが、展示会で初めて姿を知る一台には、やはり特別な印象があります。

昨年10月に開催された「ジャパンモビリティショー2025（以下、JMS2025）」でも、そんな存在感を放つモデルがいくつも登場しました。

【画像】超カッコイイ！ これが“まもなく発売”の新型「“ノアサイズ”ミニバン」です！（30枚以上）

国内メーカーの新提案に混じって、韓国メーカーの意欲作が来場者の足を止めていたのが記憶に新しいところです。

その中でも話題を集めたのが、KIAのBEV「PV5」でした。コンセプトカーのような雰囲気をまといながら、現実味も感じさせる一台で、日本市場でも2026年春の発売が予定されています。

PV5は、KIAが2025年に韓国および欧州市場で販売を開始したワンボックスタイプのBEVです。

土台となるのは、同社が開発した専用EVプラットフォームで、ここに「フレキシブルボディシステム」を組み合わせている点が大きな特徴です。

運転席と助手席を備えたベース車体に、性格の異なるボディモジュールを載せ替えることで、用途に応じた専用モデルを仕立てるという考え方で、荷物重視の仕様から居住性を高めたキャンプ向けまで、最大で16通りのバリエーションが用意できるとされています。

基本となるボディサイズは全長4695mm×全幅1895mm×全高1900mm、ホイールベースは2995mmです。

トヨタ「ノア」（全長4695mm×全幅1730mm×全高1895-1925mm）と比べると全長は同じですが、全幅が165mm広く、日本の道路事情での取り回しがどう評価されるかは注目点でしょう。

外観に目を向けると、まずフロントの処理が印象的です。Aピラーとつながっているかのように細長いヘッドライトが配置され、日本車ではあまり見かけない表情を作り出しています。

大きく広がったサイドガラスも相まって、走るコンセプトカーのような雰囲気があります。

側面には大きく開くスライドドアが備わり、積み下ろしや乗り降りのしやすさに配慮されています。

リアは、商用モデルでは観音開き、乗用モデルでは跳ね上げ式と、用途に合わせた選択がなされています。

内装は全モデル共通のデザインで、過度な装飾を抑えた実用本位の仕立てです。視界を広く取る工夫もされており、日常使いから仕事まで幅広いシーンを想定していることがうかがえます。

乗用タイプでは6：4分割式のリアシートを採用し、シートを倒せば商用モデルほどではないものの、十分なラゲッジスペースを確保できます。

バッテリーは43.3kWh、51.5kWh、71.2kWhの3種類が用意され、いずれも最大トルク250Nmを発生するモーターを組み合わせています。

航続距離は71.2kWhモデルで、商用タイプが528km、乗用モデルが521kmとされ、実用面でも期待が持てる数値です。

日本では2026年春の発売が予定され、商用モデルの「PV5カーゴ」と乗用モデルの「PV5パッセンジャー」が展開されます。

右ハンドル仕様となり、ウインカーレバーの位置も日本向けにハンドル右側へ変更される予定です。

価格（消費税込み）は、PV5カーゴが589万円から、PV5パッセンジャーが679万円からとアナウンスされており、輸入BEVとしては装備やサイズ感を考えると妥当と見る声もあれば、慎重な見方もあるでしょう。

実際、ネット上ではすでにさまざまな反応が出ています。「デザインが未来的で面白い」「全幅1895mmはやっぱり日本だと大きく感じそう」「ノアと同じ全長4695mmなら意外と扱いやすいかも」「キャンプ仕様にしたら楽しそう」「仕事用にするならサイズ感がちょうど良さそう」「スライドドアは家族使いでも便利そう」「右ハンドル対応はうれしい」といった声が並び、期待と様子見が入り混じった空気が伝わってきます。

発売後に実際の使い勝手や走りがどう評価されるのか、PV5の動向から目が離せそうにありません。