「1枚でここまで？」無印の“やぶれないキッチンシート”が優秀すぎ。家事が激減、もうキッチンペーパーに戻れない
必要以上に洗濯物を増やしたくないのと手軽に使って捨てられることから、野菜の水分の拭き取りだけでなく、キッチン・リビングの掃除や手を拭く時にもキッチンペーパーを使っている筆者。すぐに濡れてやぶれてしまうため毎日大量に消費していて、「え、もうストックないの……？」と驚くことも少なくありません。
そこで気になったのが無印良品から昨年登場したキッチンシート。口コミによると、どうやら「とにかくやぶれず吸水力も抜群」らしい。やぶれないのであれば我が家のキッチンペーパー消費量を大幅に減らせるのでは……？ と思い、さっそく入手。
実際使ってみると期待以上の働きっぷり！ たった1枚でもさまざまなことに使えるため、さっそく重宝しています。
◆不思議な手触り……満足度が高すぎるアイテム
無印良品の「やぶれにくい キッチンシート」は、昨年10月に発売された商品。植物由来の繊維を使用した吸水性の高いロールタイプのシートで、野菜の水切りや水回りの拭き掃除に便利。50枚入りで399円（税込）です。
ロール径は約7.5cm、幅約24cmと、サイズ的には一般的なキッチンペーパーよりもスリムな印象。元々愛用している無印のキッチンペーパーホルダーは横幅を自由に設定できるタイプのため、問題なく設置できました。
◆サイズ感もバッチリでやぶれる気配もなし！
シートのサイズは約24×27cmで、我が家で使用しているよくあるキッチンペーパーと比べると一回り大きいのがわかります。これまでのものは食器を拭いたり掃除をする時には若干小さいな、と感じていたので嬉しい……！
シートはキッチンペーパーとは全くの別物で、不織布のような触り心地。力を入れて引っ張ってみると若干伸びる感じがあるものの、やぶれる気配はありません。
◆調理も掃除もこれ1枚でOK！ あらゆるシーンで大活躍
洗ったり茹でた野菜の水分を拭き取るとすぐにびしょびしょになってやぶれてしまうため、これまでは1回に何枚も消費していたキッチンペーパー。対して無印のやぶれにくい キッチンシートは丈夫で本当にやぶれず、噂通り吸水性抜群です。特にほうれん草や小松菜、茹でたもやしなど水分を含みやすい食材に使用すると真価を発揮。1枚のキッチンペーパーではまかないきれなかったことをたった1枚で立派にこなしてくれます。
もちろん洗った食器や鍋の拭き上げにも。柔らかいシートなので鍋の持ち手など複雑な部分も拭きやすく、しっかり水気を取り除いてくれます。
水だけでなく油の吸収力も申し分なし。揚げ物の油切りやフライパンの余分な油の拭き取り、コンロ周りの油跳ね掃除にも◎。画像はコンロの掃除に使った後に1度水で揉み洗いをしたシート。へたれる様子もなく、2回目も余裕で使うことができます。
我が家の調理家電や収納ラックはブラックで統一しているのですが、キッチンペーパーで掃除をするとペーパーの白い繊維が残って目立ってしまうのが悩みでした。それがやぶれにくい キッチンシートなら繊維も残らずスッキリ！ テレビやDVDレコーダーなど、黒物家電の多いテレビ台周りの掃除にも重宝しています。
◆拭いたらそのまま掃除に……1枚であれもこれも
やぶれないため、手や食器を拭く→水気を含んだシートでそのままキッチン台を掃除する、という流れを1枚でおこなえるのがとにかく便利。キッチン周りの掃除のために新たにシートを出さなくていいため手軽に掃除に取り掛かることができ、以前よりもキッチンをきれいに保てている気がします。
購入して以降毎日お世話になっている「やぶれにくい キッチンシート」。まだまだ使い切る気配はないものの、近々買い足してストックしておこうと思っています。
＜写真・文／鈴木美奈子＞
【鈴木美奈子】
雑誌の読者モデルから2児のママに。現在はライターとして、コスメ・美容、家事コツなどの記事を執筆。
