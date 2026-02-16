Åê»ñ¤Ç¤¤ë³Û¤Ë¤Ï¸ÂÅÙ¤¬¤¢¤ë¡ª¡©¿·NISA¤Î¿·¤·¤¤À©ÅÙ¤È¤Ï¡ª¡©¡ÚÌ²¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Û¤È゙ÌÌÇò¤¤ ¿Þ²ò ¿·NISA¤ÎÏÃ¡Û
Åê»ñÏÈ¤Î¹ç·×¤ÏÇ¯´Ö360Ëü±ß
¿·NISA¤Ç¤Ï¡Ö¤Ä¤ß¤¿¤ÆÅê»ñÏÈ¡×¤È¡ÖÀ®Ä¹Åê»ñÏÈ¡×¤È¤¤¤¦2¤Ä¤ÎÏÈ¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µìNISA¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¤Ä¤ß¤¿¤ÆNISA¡×¤È¡Ö°ìÈÌNISA¡×¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Âç¤¤ÊÊÑ¹¹ÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£µìÀ©ÅÙ¤Ç¤ÏÎ¾¼Ô¤ÏÊ»ÍÑÉÔ²Ä¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤¬(Ç¯Ã±°Ì¤Ç¤ÎÊÑ¹¹¤Ï²Ä) ¡¢¿·À©ÅÙ¤Ç¤ÏÆ±»þ¤Ë»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤ß¤¿¤ÆÅê»ñÏÈ¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¥³¥Ä¥³¥ÄÀÑ¤ßÎ©¤ÆÅê»ñ¡£Í¾Íµ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢Ç¤°Õ¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÀ®Ä¹Åê»ñÏÈ¤ò»È¤¤¡¢ÊÌ¤Î¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£1¿Í¤Ë¤Ä¤1¸ý¤Ê¤Î¤Ç¡¢Î¾¼Ô¤òÊÌ¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¤Ç±¿ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤¬(Ç¯Ã±°Ì¤Ç¶âÍ»µ¡´Ø¤ÎÊÑ¹¹¤Ï²Ä)¡¢»È¤¤¾¡¼ê¤Ï³ÊÃÊ¤Ë¤è¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ç¯´Ö¤Ç¤ÎÅê»ñ¸ÂÅÙ³Û¤â°ú¤Â³¤ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·NISA¤Ç¤Ï¤Ä¤ß¤¿¤ÆÅê»ñÏÈ¤¬120Ëü±ß¤ÇÀ®Ä¹Åê»ñÏÈ¤¬240Ëü±ß¡£µìÀ©ÅÙ¤Î¤Ä¤ß¤¿¤ÆNISA¤¬40Ëü±ß¡¢°ìÈÌNISA¤¬120Ëü±ß¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¸ÂÅÙ³Û¤¬2～3ÇÜ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÂçÉý¤Ê³ÈÂç¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢2¤Ä¤ÎÏÈ¤ÏÊ»ÍÑ¤¬²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ç¹ç·×360Ëü±ß¤òÈó²ÝÀÇ¤Ç±¿ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ËÀ¸³¶¸ÂÅÙ³Û¤Î1800Ëü±ß¤ò¹Í¤¨¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¸¤¯¿·NISA¤ò³èÍÑ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¿·NISA¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÇ¯´Ö¸ÂÅÙ³Û¤¬ÂçÉýÁý¤Ë
¡ÚµìNISA¡Û
¡Ö¤Ä¤ß¤¿¤ÆNISAÇ¯´Ö40Ëü±ß¡×or¡Ö°ìÈÌNISAÇ¯´Ö120Ëü±ß¡×¡ÊµìNISA¤Ç¤ÏÊ»ÍÑÉÔ²Ä¤Ç¤É¤Á¤é¤«¤òÁª¤Ð¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ë
2024Ç¯1·î¤Î²þÄê
¡Ú¿·NISA¡Û
¡Ö¤Ä¤ß¤¿¤ÆÅê»ñÏÈ120Ëü±ß¡×¡Ü¡ÖÀ®Ä¹Åê»ñÏÈÇ¯´Ö240Ëü±ß¡×¡á¹ç·×360Ëü±ß¡Ê¿·NISA¤Ï¸ýºÂÆâ¤Ç2¤Ä¤ÎÏÈ¤òÆ±»þÊ»ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ë¢ª¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÀÑÎ©³Û¤¬°ìµ¤¤Ë°ú¤¾å¤²¤Ë!
À¸³¶¸ÂÅÙ³Û¤âÂçÉýÁý¤Ë
¡Úµì NISA ¤ÎÀ¸³¶¸ÂÅÙ³Û¡Û
¡Ö¤Ä¤ß¤¿¤ÆNISA800Ëü±ß¡×or¡Ö°ìÈÌNISA600Ëü±ß¡×
¡Ú¿· NISA ¤ÎÀ¸³¶¸ÂÅÙ³Û¡Û
2¤Ä¤ÎÏÈ¤ÎÊ»ÍÑ¤Ç¹ç·×1,800Ëü±ß
¡Ú½ÐÅµ¡Û¡ØÌ²¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Û¤È゙ÌÌÇò¤¤ ¿Þ²ò ¿·NISA¤ÎÏÃ¡ÙÃø¡§°ËÆ£Î¼ÂÀ
