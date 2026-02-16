ÊªµÄ¤Î¥æ¥Ù¥ó¥È¥¹DFÂà¾ì¤Ç¸í¿³Ç§Äê¤â¡Ä¥»¥ê¥¨A¿³È½ÉôÄ¹¤Ï¥¤¥ó¥Æ¥ëDF¤éÈãÈ½¡Ö´Ö°ã¤¤¤òÇ§¤á¤ë¤Î¤Ï²æ¡¹¤À¤±¤À¡×
¡¡¥æ¥Ù¥ó¥È¥¹DF¥Ô¥¨¡¼¥ë¡¦¥«¥ë¥ë¤¬¥¤¥ó¥Æ¥ëÀï¤ÇÂà¾ì½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢¥»¥ê¥¨A¿³È½ÉôÄ¹¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¥«¡¦¥í¥Ã¥»á¤¬¸í¿³¤ÈÇ§Äê¤·¤¿¡£¡Ø¥¬¥¼¥Ã¥¿¡¦¥Ç¥í¡¦¥¹¥Ý¥ë¥È¡Ù¤Ê¤É¤Î²¤½£¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¡ØANSAÄÌ¿®¡Ù¤Î¼èºàÆâÍÆ¤ò¤â¤È¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡14Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥»¥ê¥¨AÂè15Àá¤Î¤³¤Î°ìÀï¤Ç¤ÏÁ°È¾42Ê¬¡¢¹¶¼é¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤ë¶ÉÌÌ¤Ç¥«¥ë¥ë¤¬DF¥¢¥ì¥Ã¥µ¥ó¥É¥í¡¦¥Ð¥¹¥È¡¼¥Ë¤Ëº¸¼ê¤ò¿¤Ð¤¹¤È¥Ð¥¹¥È¡¼¥Ë¤¬Å¾ÅÝ¡£¼ç¿³¤Ï¥«¥ë¥ë¤Î¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ÈÈ½Äê¤·¤Æ¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤òÄó¼¨¤·¡¢2ËçÌÜ¤Î·Ù¹ð¤ÇÂà¾ì¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢±ÇÁü¤Ç¤Ï¥«¥ë¥ë¤È¥Ð¥¹¥È¡¼¥Ë¤Î´Ö¤ÎÀÜ¿¨¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¡¢¥æ¥Ù¥ó¥È¥¹Â¦¤¬·ã¤·¤¯¹³µÄ¡£¤½¤ì¤Ç¤â2ËçÌÜ¤Î·Ù¹ð¤ÏVAR¤Î²ðÆþÂÐ¾Ý³°¤Î¤¿¤áÈ½Äê¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î°ìÊý¡¢¼ç¿³¤¬¼ª¸µ¤Ë¼è¤ê¤Ä¤±¤¿ÌÜÀþ¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤Ç¤Ï¥Ð¥¹¥È¡¼¥Ë¤¬Âà¾ìÍ¶È¯¤ÇÂç´î¤Ó¤¹¤ëÍÍ»Ò¤â¡£»î¹ç¤Ï¥¤¥ó¥Æ¥ë¤¬3-2¤Ç¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥í¥Ã¥»á¤Ï»î¹çÍâÆü¡¢ÃíÌÜ¥«¡¼¥É¤ÇÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿È½Äê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÌÀ¤é¤«¤Ë¸í¤ê¤À¡×¤È¸í¿³¤òÇ§Äê¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¥Õ¥§¥Ç¥ê¥³¡¦¥é¡¦¥Ú¥ó¥Ê¼ç¿³¤¬¤Ò¤É¤¯Íî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö²æ¡¹¤ÏÈà¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¥í¥Ã¥»á¤Ï¡ÖÀµÄ¾¤Ë¸À¤¦¤È¥ß¥¹¤ò¤·¤¿¤Î¤ÏÈà¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ºòÆü¤Î»î¹ç¤Ç¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ê¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¥Ð¥¹¥È¡¼¥Ë¤òÈãÈ½¡£¡Ö¤¢¤é¤æ¤ë¼êÃÊ¤Ç²æ¡¹¤òµ½¤³¤¦¤È¤¹¤ëÄ¹¤¤ÌäÂê¤ÎºÇ¿·»öÎã¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡Ö²æ¡¹¤Ï´Ö°ã¤¤¤òÈÈ¤·¤¿¤È¤¤ËÀÕÇ¤¤ò¼è¤ë¤¬¡¢Ã¯¤â²æ¡¹¤òÍÊ¸î¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡£¤µ¤é¤Ë»ÄÇ°¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¦¤È´Ö°ã¤¤¤òÇ§¤á¤ë¤Î¤Ï²æ¡¹¤À¤±¤À¡×¤È¤â¸ì¤ê¡¢Áª¼ê¤ä¥Á¡¼¥à¤Î»ÑÀª¤Ø¤ÎÉÔËþ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
