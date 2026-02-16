東京メトロが飯田橋の再開発に参画

東京メトロは2026年2月3日、飯田橋四丁目5・6・7番地区の再開発事業に地権者として参画し、開発を推進していく方針を明らかにしました。

【地図】そこか！ココが「飯田橋四丁目5・6・7番地区」再開発の検討エリアです

飯田橋駅はJR中央・総武線のほか、東京メトロ東西線や有楽町線、南北線、都営大江戸線が乗り入れる交通の要衝です。東西線と南北線が直接結節する唯一の駅でもあります。駅は千代田区、新宿区、文京区の3区にまたがっています。

再開発が検討されている「飯田橋四丁目5・6・7番地区」は、東西線に面したエリアで、地区面積は約1ヘクタール。そのうち、東京メトログループが約700平方メートルの面積を所有しています。

再開発の事業主体は「飯田橋四丁目5・6・7番地区市街地再開発準備組合」で、事業協力者として清水建設と大和ハウス工業が参画しています。

現時点では施設計画は明らかになっておらず、今後検討が本格化していく見通しです。なお、完成目途は未定となっています。