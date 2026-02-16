CASETiFY×エヴァンゲリオン第2弾♡30周年記念カスタムケース登場

世界中で愛されるグローバルライフスタイルブランドCASETiFYから、待望の「エヴァンゲリオン」コレクション第2弾が登場。シリーズ30周年を記念した特別なラインナップが、2026年2月20日(金)日本時間17時より発売されます。作品の世界観を纏いながら、自分らしくカスタムできる新体験も加わった、ファン必見のコレクションです♡

自分だけのカスタムケース誕生

コレクションシリーズ初となるカスタマイズ機能が登場。

「EVANGELION CUSTOM CHARACTERS CASE」では、碇シンジや綾波レイなど人気キャラクターのデザインに、名前やイニシャルをプラスして自分だけの一品を作成できます。

さらに「EVANGELION CUSTOM LOGO CASE」では、ネルフや第4の使徒といったアイコニックなロゴと背景デザインを自由に組み合わせ可能。

背景とロゴを自分好みに選び、名前などを追加できる特別仕様です。

スマホケースはApple、Samsung、Googleデバイスに対応※機種によっては非対応の場合がございますこと、予めご了承ください。価格は6,050円～(税込)。

毎日持ち歩くスマートフォンだからこそ、個性をさりげなく表現して♪

世界観を楽しむ多彩なアイテム

「A.T.フィールド」や「活動限界」をモチーフにしたデザイン、「エヴァンゲリオン30周年エンブレム」をあしらったケースなど、作品の魅力を凝縮したラインナップが揃います。

ホログラム加工を施したケースは、角度によって表情が変わり、視覚的にも印象的。

スマホケースのほか、イヤホンケース、MagSafeウォレット、Watchバンド、Laptopケース、タブレットケースなどのテックアクセサリーも展開。

価格は5,280円～(税込)。デバイスを守りながら、統一感のあるコーディネートを楽しめます。

発売情報＆限定イベント

CASETiFYオンラインストアでの発売は、2026年2月20日(金)日本時間17時よりスタート。実店舗は2月20日(金)各店舗オープン時間より販売されます。

販売店舗：CASETiFY OSAKA心斎橋店、札幌PARCO店、渋谷PARCO店、池袋PARCO店、新宿マルイ店、ルクア大阪店、広島PARCO店、アミュプラザ博多店、名古屋タカシマヤゲートタワーモール店、ニュウマン高輪店。

また、2026年2月21日(土)～2月23日(月・祝)に開催される『EVANGELION:30+；30th ANNIVERSARY OF EVANGELION』に特設ブースを出展。

会場ではキーヴィジュアルをあしらったEVANGELION:30+；限定アイテムを販売します。

購入方法：

CASETiFYオンラインストアは、イベント会場内ブースに設置されたQRコードからのみ購入可能。

イベント会場物販コーナーでは一部限定機種のみ販売。

EVANGELION STOREオンラインでは一部限定機種のみ購入可能。

販売期間：

CASETiFYオンラインストアはイベント期間中のみ。

EVANGELION STOREオンラインは2026年2月21日(土)～3月8日(日)。

30周年の特別な一品を手に

エヴァンゲリオンの世界観とCASETiFYの洗練されたデザインが融合した、特別感あふれるコレクション。カスタマイズで“自分らしさ”を加えれば、毎日が少し特別に感じられるはずです♡

30周年の節目を彩る限定アイテムを、この機会にぜひチェックしてみてください。