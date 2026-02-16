なぜ冨安健洋は484日ぶり復帰の後、一度も出番を与えられないのか…アヤックス指揮官が事情を説明「浮き沈みがあった」
今冬にアヤックスに加入した冨安健洋は、２月１日のエクセルシオール戦で81分から途中出場。アーセナル時代以来、484日ぶりとなる実戦復帰を果たした。
だが、その後は公式戦の出場がない。９日に行なわれたテルスターとの練習試合で、30分間プレーしただけに留まっている。
なぜ、チャンスが与えられないのか。フレッド・グリム監督は、４−１で快勝したフォルトゥナ・シッタルト戦後の会見でこうコメントしている。
「トミヤスはチームに合流した時点では、試合に出場できる状態ではなかった。まだグループ練習に参加していなかったから、復帰まで少し時間がかかった」
指揮官は「最初は少し浮き沈みがあった。ここ数週間は順調に進んできた。ただ、今夜は決断を迫られた。（左SBのオレクサンドル・ジンチェンコが開始早々に負傷し、）他に誰を投入できるか？ 何が必要か？ある時点で、オーウェン（・ヴァインダル）に状況はどうかと尋ねた。良さそうだった。だからこそ選手交代をしたんだ」と言葉を続けた。
まだ、フル稼働できるコンディションではなく、状態を慎重に見極めているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「まじか」「もうやめて」日本サッカー界にまた悲報…日本代表の一時はレギュラーだった28歳DFが負傷交代でネット悲鳴「戻ってきたばかりなのに」
だが、その後は公式戦の出場がない。９日に行なわれたテルスターとの練習試合で、30分間プレーしただけに留まっている。
なぜ、チャンスが与えられないのか。フレッド・グリム監督は、４−１で快勝したフォルトゥナ・シッタルト戦後の会見でこうコメントしている。
指揮官は「最初は少し浮き沈みがあった。ここ数週間は順調に進んできた。ただ、今夜は決断を迫られた。（左SBのオレクサンドル・ジンチェンコが開始早々に負傷し、）他に誰を投入できるか？ 何が必要か？ある時点で、オーウェン（・ヴァインダル）に状況はどうかと尋ねた。良さそうだった。だからこそ選手交代をしたんだ」と言葉を続けた。
まだ、フル稼働できるコンディションではなく、状態を慎重に見極めているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「まじか」「もうやめて」日本サッカー界にまた悲報…日本代表の一時はレギュラーだった28歳DFが負傷交代でネット悲鳴「戻ってきたばかりなのに」