YouTubeチャンネル「nekoyayoi」では、飼い主さんの腕にずっと抱きついている猫の様子が配信され、動画のコメント欄には「甘え上手さん」「ものすごく幸せそう」の声が続出しました。

【画像5枚】「ぐうカワイイ…！」飼い主さんの腕にしがみついて離れない猫さん

「離さないニャ！」 腕を抱き枕にしてスヤスヤ

注目を集めたのは「だきつき猫」という動画です。画面は、飼い主さんの腕に抱きついている甘えん坊の猫のショットでスタート。こちらをうかがうような目をしながら、「離れたくないニャン」とばかりに必死にしがみついています。

飼い主さんの腕に前足をひっかけて抱きつく甘えん坊猫。眠いのか少しぼんやりとしています。リラックスして気持ち良さそうですね。

飼い主さんが腕を抜こうとしても、ギュッとしがみついて離しません。しかし、大好きな飼い主さんに頭をなでられて、どんどん眠くなっていきます。

とうとう飼い主さんの腕に抱きついたまま寝始めてしまいました。甘えん坊猫にとって、飼い主さんの腕は抱き枕のようですね。

飼い主さんがおなか周りをなでているところで、抱きついていた前足がゆるくなる瞬間が。その隙に飼い主さんの腕が離れたところで起き上がりました。

動画を見た人は、「こんなことされたらずっと動きたくなくなるなぁ」「リラックスした表情がキュートすぎる」「こんなに愛されるなんてうらやましい」などメロメロな様子。とびきり甘えん坊な猫の様子を、ぜひチェックしてみてください。