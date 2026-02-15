カセットテープもサブスクも。Bluetooth搭載ラジカセで楽しもう
あの頃のポップ・カルチャーは永遠に不滅。
80年代は革新的な家電やガジェットがジャンジャン登場し、それらのDNAは現代の最新モデルにも引き継がれています。
今はレトロブームのおかげで、最新技術により80年代のガジェットを焼き直しする、おもしろい逆転現象も起こっています。
おしゃれなテレコ
サンワダイレクトは80年代風デザインの多機能ラジカセを作っていますが、これまでのレッドとブラックにブルーとイエローが仲間入りしました。
赤いのはサンヨー「U4」ソックリでしたが、ガラっとイメージが変わりますね。黄色と黒はポップですが、阪神ファンに好まれそうです。
大人気『多機能ラジカセ』に、イエローがでました。 #サンワの新商品 pic.twitter.com/lB7C9g0kC7- サンワダイレクト【公式】 (@sanwadirect) February 4, 2026
デジタル化もアナログ化もできる
機能はカセットテープとラジオが聴けるほか、USBメモリー、SDカード、Bluetooth接続からも音楽再生が可能。
また懐かしのカセットテープをUSBとSDにデジタル録音が簡単なので、想い出の音源をテープ劣化前に避難させることができます。逆にUSBとSDからテープに録音もできるので、ザラついたエモい音質でミックステープなんかが作れます。
スピーカーの左右にはマイクがあるので、ギター片手に宅録なんて懐かしいこともできます。電源はACコードでも給電できますが、単2電池×4を入れれば停電時や外出先でも楽しめます。
うちにもあった
実は筆者の父親はCMのカメラマンだったので、サンヨーのラジカセ「ダブルU4」を撮影した後メーカーから貰ってきたことがあります。
子供の頃はそれを使って『ドラゴンクエスト』や『ゴーストバスターズ』のサントラを聴いたものでした。テレビからライン入力で歌番組を録音したりで、このタイプのラジカセは馴染み深いんですよねぇ。
そんなラジカセが、音源デジタル化機能を持ってリバイバルするなんてレトロブームさまさまです。
Source: SANWA DIRECT (1, 2) , Amazon (1, 2)