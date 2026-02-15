あの頃のポップ・カルチャーは永遠に不滅。

80年代は革新的な家電やガジェットがジャンジャン登場し、それらのDNAは現代の最新モデルにも引き継がれています。

今はレトロブームのおかげで、最新技術により80年代のガジェットを焼き直しする、おもしろい逆転現象も起こっています。

おしゃれなテレコ

サンワダイレクトは80年代風デザインの多機能ラジカセを作っていますが、これまでのレッドとブラックにブルーとイエローが仲間入りしました。

赤いのはサンヨー「U4」ソックリでしたが、ガラっとイメージが変わりますね。黄色と黒はポップですが、阪神ファンに好まれそうです。

大人気『多機能ラジカセ』に、イエローがでました。 #サンワの新商品 pic.twitter.com/lB7C9g0kC7 - サンワダイレクト【公式】 (@sanwadirect) February 4, 2026

デジタル化もアナログ化もできる

機能はカセットテープとラジオが聴けるほか、USBメモリー、SDカード、Bluetooth接続からも音楽再生が可能。

また懐かしのカセットテープをUSBとSDにデジタル録音が簡単なので、想い出の音源をテープ劣化前に避難させることができます。逆にUSBとSDからテープに録音もできるので、ザラついたエモい音質でミックステープなんかが作れます。

Image: SANWA DIRECT

スピーカーの左右にはマイクがあるので、ギター片手に宅録なんて懐かしいこともできます。電源はACコードでも給電できますが、単2電池×4を入れれば停電時や外出先でも楽しめます。

うちにもあった

実は筆者の父親はCMのカメラマンだったので、サンヨーのラジカセ「ダブルU4」を撮影した後メーカーから貰ってきたことがあります。

子供の頃はそれを使って『ドラゴンクエスト』や『ゴーストバスターズ』のサントラを聴いたものでした。テレビからライン入力で歌番組を録音したりで、このタイプのラジカセは馴染み深いんですよねぇ。

そんなラジカセが、音源デジタル化機能を持ってリバイバルするなんてレトロブームさまさまです。

Source: SANWA DIRECT (1, 2) , Amazon (1, 2)

サンワダイレクト ラジカセ 13,800円 Amazonで見る PR PR