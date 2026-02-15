【ねこ漫画】うちの猫は懐かない…塩対応だが愛おしい！“軍人みたいな猫”との日常を描いた漫画がSNSで話題【作者インタビュー】
譲渡会で見かけたボサボサで毛玉だらけの子猫。噛み癖が激しかったこともあり、なかなか引き取り手がなく、「単身者でもOK」という里親条件をゆるめてもらえたことで引き取ることになった。「筆坊」と名付けた黒猫は、あまりにも塩対応で素っ気ない。筆坊が野生を忘れて懐いてくるようすはなく、いまだ狩りの練習に余念がないようで爪を立てられることもしばしば。今回は、Xで連載中の夏宇(720yushin)さんの「筆坊日記」を紹介するとともに、創作のきっかけや筆坊について話を聞く。
懐かない猫・筆坊との日常を描いた漫画「筆坊日記」。ツンとした態度を崩さず、甘えることもほとんどない筆坊との暮らしが、淡々と、そしてユーモラスにつづられている。
作者の夏宇さんと筆坊の出会いは譲渡会だったという。噛み癖が激しかったこともあり、筆坊は子猫ながらなかなか里親が決まらなかったそうだ。現在1歳半になった筆坊について、夏宇さんは「甘えない、撫でさせない、よく噛む、狩りの練習に余念がない。厳しい軍人みたいな性格」と表現する一方で、寝起きだけは子猫のように吸い癖が出ることもあるそうで、そのギャップも印象的だ。
「筆坊日記」を描き始めたきっかけについて、夏宇さんは「あまりにも塩対応で、寂しさと戸惑いを何かにぶつけたくて描き始めました」と振り返る。人に甘え、そばで眠る猫の動画を見るたび、「どうしてよその猫はあんなに懐くんだろう」と感じずにはいられなかったという。
筆坊の魅力について「愛らしい顔立ちではないけれど、動きがとぼけていてかわいいんです」と夏宇さんは語る。その独特な仕草や間を、できるだけそのまま描くことを大切にしているそうだ。
距離のある関係だからこそ生まれる愛しさが、「筆坊日記」には静かに描かれている。筆坊との不器用で愛おしい日々が気になる人は、ぜひ本作をチェックしてみてほしい。
取材協力：夏宇(720yushin)
