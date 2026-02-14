お笑いコンビ「ウッチャンナンチャン」の南原清隆（61）が13日放送のTBS「A-Studio+」（金曜後11・00）にゲスト出演。相方である内村光良（61）との関係について語った。

MCの笑福亭鶴瓶は「俺、内村にも会うたんよ」と事前取材で内村に会ったと告白。南原は驚き「内村は俺のこと語ったんですか？語んないよ、彼は」と言い切った。

鶴瓶は内村とそれぞれ別の番組で放送局にいた際に呼び出したと言い、「何のことや分からんと顔見せてん」と回顧。2ショット写真を披露したものの、結局取材は「してない」と平然と話し、南原は「聞けよ！一言ぐらい！」とツッコミを入れた。

南原は内村とは別番組で放送局に行った際に「メーク室とかでたまに一緒になるときが」あると言い、「あっ、内村さん、おはようございます」とあいさつも、内村は「はい」と短く返すだけと明かして笑わせた。

別の日に廊下で「内村がトイレに行くときとかだったのかな。半袖だったんで」と後ろから「内村さん寒くないですか」と声をかけたが、その際も内村は「はい」と片手を上げただけだったとした。

会話は「それぐらいですね」と淡々と話し、緊急事態に連絡することはと問われても「連絡場所は知らないです」ときっぱり。互いの家も知らないのかとの質問には「向こうは知ってます。向こうはうちに来たことあります」と明言したが、「僕は呼ばれたことありません」と言い切った。

2人で仕事や将来について話すことも「1回もないですね」と南原。「これからこうしようって、恥ずかしいじゃん、そんなの言うの！ウッチャンこうしようって恥ずかしい！」と照れた。

「本当に僕は流れるままにやってる」と話す南原に鶴瓶は「ええやつと組んだんやな」と自然体でいられるとコメント。南原は「そうだと思います」と返答し、鶴瓶は「向こうもそう思うてると思うで」と目を細めた。

それでも南原は内村について「でも僕より野心はあると思いますね。野心家ですよ」と証言した。