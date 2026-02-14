【バレンタイン・トラブル！】人生初チョコ！ホワイトデーは奮発…する？＜第8話＞#ママスタショート
バレンタインと聞いて、ワクワク・ドキドキな人もいれば、何やら胸がザワつく……なんて人も。友チョコ・義理チョコ・本命（？）チョコ。まさかの“疑惑”も緊急発生！？ 甘いはずの日に起こった、リアルなバレンタイン・トラブルをのぞいてみましょう。
今回は、息子の初バレンタインチョコから起こった一件です。
学校から帰宅した息子が、かわいい紙袋を見せ、照れくさそうにひとこと。
息子「これもらった」
ママ、大歓喜！ それってチョコよね？ チョコよねええええ！？ わが息子についに春が！ 恋の季節到来！？
誰にもらったのか聞くと、クラスの中でも背が高くて大人びた女の子。そんな女の子から、しかも人生初チョコだなんて。やるな……。せっかくの息子のファーストバレンタイン、ホワイトデーには奮発しちゃおうかしら。
おやおや、かなりご機嫌モードですね。でも親がはしゃぎすぎるとロクなことがない……これはそんな一件なのでした。
甘い？ 苦い？ みなさんにもヒミツのバレンタイン・トラブルはありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部
今回は、息子の初バレンタインチョコから起こった一件です。
学校から帰宅した息子が、かわいい紙袋を見せ、照れくさそうにひとこと。
息子「これもらった」
誰にもらったのか聞くと、クラスの中でも背が高くて大人びた女の子。そんな女の子から、しかも人生初チョコだなんて。やるな……。せっかくの息子のファーストバレンタイン、ホワイトデーには奮発しちゃおうかしら。
おやおや、かなりご機嫌モードですね。でも親がはしゃぎすぎるとロクなことがない……これはそんな一件なのでした。
甘い？ 苦い？ みなさんにもヒミツのバレンタイン・トラブルはありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部