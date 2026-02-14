スノーボード男子ハーフパイプ決勝

ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子ハーフパイプ決勝が13日（日本時間14日）に行われ、戸塚優斗（ヨネックス）が金メダル、山田琉聖（チームJWSC）が銅メダルを獲得した。連覇を目指した平野歩夢（TOKIOインカラミ）は7位。骨折を負いながらも魂のランを見せた。得点が思ったより伸びなかったことに、海外ファンも様々な反応を見せた。

1回目のランは転倒。2回目のランは高難度のルーティンを完遂したが、86.50点と思うようにスコアを伸ばせず、3回目も転倒となった。

2回目の得点にはX上の日本ファンも「いやー、からいよー」「86.50？」「なぜ？」などと反応。日本の中継で解説を務めた青野令氏も「からい。いや〜、からい」と思わず語るほどだった。

さらに海外ファンからも「アユム・ヒラノはただただ信じられない。全盛期のショーン・ホワイトを見ているよう」「アユム・ヒラノは怪我で膝の感覚がないと言っていたが、完璧なランを決めた。彼はモンスターか何かか？」と絶賛された一方、「なんでアユム・ヒラノのランがたった86点なの？ ワオ」「12年も経つのに、五輪のジャッジは未だにヒラノ・アユムと確執がある」などと疑問の声も上がっていた。

かつてない苦境だった。五輪開幕20日前の1月17日、ラスト実戦だったW杯（スイス・ラークス）で、板が折れ曲がるほど激しく転倒。顔から出血し、複数個所の骨折などを負った。連覇には届かなかったが、魂のランを披露。会場からは拍手が起こり、海外のライバルも抱擁で称えた。



（THE ANSWER編集部）