2025年12月、音楽プロダクション「BMSG」の代表取締役で、音楽プロデューサーSKY-HIこと日高光啓氏に、“女性スキャンダル” が取りざたされ、年内の活動を自粛する事態になった。ただ、早くも復帰する気配が漂っているようだ。

SKY-HIは、6人組ボーイズグループ「BE:FIRST」や7人組ガールズグループ「HANA」などを育て上げ、自らもアーティストとして活動している。しかし、12月19日の「NEWSポストセブン」で衝撃的な内容が報じられた。

「記事によれば、SKY-HIさんが2023年夏ごろ、アイドル活動をする17歳の女子高生とSNSのダイレクトメッセージでやりとりし、深夜に自宅マンションに呼び出したと伝えられました。

報道を受けて、BMSGは保護者の同意を得ていたとしつつ、深夜に未成年女性と自宅で会っていたことを認めて謝罪。さらに、12月25日には、SKY-HIさんが年内の活動を自粛することを発表し、出演を予定していた音楽番組も欠席しました」（スポーツ紙記者）

“未成年アイドル連れ込み” 報道後、SKY-HIはXやInstagramも更新しておらず、目立った芸能活動をしていないように見える。ただ、復帰の気配が漂っているという。

「2月8日、4月に開催されるアーティストとサッカー元日本代表選手が参加するイベント『THE GAME CENTER-FOOTBALL DREAM MATCH-in Saitama Stadium 2002』の出演者が発表されました。

BE:FIRSTのSOTAさんやFANTASTICSの八木勇征さん、M!LKの山中柔太郎さん、元NEWSの手越祐也さんなどのアーティスト陣と、柿谷曜一朗さんや本田圭佑さん、北澤豪さんなど日本代表レジェンドたちの参加が明らかになりました。

アーティストの参加者に、SKY-HIさんの名前もしれっと記されており、BMSG公式サイトでも告知されているのです」（芸能記者）

SKY-HIがサッカーイベントに出演することに関して、Xでは

《SKY何ちゃらは、いいですって》

《お正月明けたら謹慎終了でサッカー楽しそうだね》

など、冷ややかな声があがっている。SKY-HIの活動自粛中の活動に関して、疑問を持たれたようだ。

「クリスマスに年内の活動自粛を発表しましたが、年の瀬なので、その期間は1週間にも満たなかったのです。そのため、単なる “年末年始休み” と見る向きもありました。

ただ、活動自粛発表の際、BMSGは発表前に収録したコンテンツは予定どおり公開し、そのほかの活動も関係各所と協議したうえで継続する意向を示していました。サッカーイベントも、騒動前から決まっていたのだと思われます」（同）

本誌「Smart FLASH」は改めて、現在SKY-HIは芸能活動を再開しているのか、サッカーイベントも含めて予定されている仕事に変更はないか、BMSGに問い合わせたところ、以下の回答が寄せられた。

「2025年12月25日のお知らせの通り、一部活動は辞退しておりますが、その他の活動については関係者と協議の上でその後も継続しております」

“カリスマ社長” の復活となるか。