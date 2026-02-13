この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

介護士YouTuberのはたつん氏が、自身のYouTubeチャンネルで「介護施設、働くなら1番どこがいいの？【特養/デイ/訪問/グルホ/老健/ショートなど】オススメポイント大紹介スペシャル【介護現場ガチの声】」と題した動画を公開。視聴者から寄せられた“現場のガチの声”をもとに、特別養護老人ホームやデイサービス、訪問介護など、さまざまな介護施設で働くメリットを解説し、自分に合った職場選びのヒントを提示している。



動画では、施設の種類ごとに働く上での「おすすめポイント」が紹介された。まず「特別養護老人ホーム（特養）」については、「家族みたいになれる」という声が寄せられ、利用者と長期的に深い関係を築ける点が魅力として挙げられた。また、要介護度の高い利用者が多いことから「介護力が身につく」という意見も紹介され、スキルアップを目指す人に適していることが示唆された。



短期入所施設である「ショートステイ」では、「日々人が変わっていくのが新鮮」という点がメリットとして挙げられた。はたつん氏は、大変な利用者であっても期間が決まっているため精神的に割り切りやすいという、特養とは異なる働き方ができると解説した。



「介護老人保健施設（老健）」については、在宅復帰を目的としているため「やりがいが持てる」という意見が紹介された。医師や看護師、リハビリ専門職など他職種との関わりが深く、「リハビリ・医療の知識がつく」点も大きなメリットだという。中には「リハビリにイケメン多い」といったユニークな声も寄せられた。



他にも、子育て中の人に人気の「デイサービス」や、マンツーマンで濃厚なケアができる「訪問介護」、少人数でゆったり関われる「グループホーム」など、各施設の特色が次々と紹介された。



今回の動画は、特定の施設を一番として推奨するものではなく、それぞれの施設が持つ独自の魅力や働きがいを浮き彫りにした。はたつん氏は、現場で働く介護士たちのリアルな声を通して、「どの施設も素晴らしい」と語る。介護の職場選びに悩む人にとって、自身のライフスタイルや理想とするケアの形に合った施設を見つけるための貴重なヒントとなるだろう。