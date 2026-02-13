au¤¬Â¿¤¯¤Î»ØÉ¸¤ÇÀ¤³¦ºÇÍ¥½¨¤Ë¡¢Opensignal¤¬2025Ç¯¤ÎÉÊ¼Á¥ì¥Ýー¥È¸ø³«
¡¡¥ªー¥×¥ó¥·¥°¥Ê¥ë¡ÊOpensignal¡Ë¤Ï¡Ö¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥â¥Ð¥¤¥ë¡¦¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡¦¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹¡¦¥¢¥ïー¥É2026¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¿®ÍêÀ¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹
¡¡2025Ç¯¸åÈ¾¤Î180Æü´Ö¡Ê7·î1Æü～12·î29Æü¡Ë¤Ë¼ý½¸¤·¤¿¿ô½½²¯·ï¤Î¥Çー¥¿¤ò´ð¤Ë¡¢ºÇÎÉ¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¡¦¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥ª¥Ú¥ìー¥¿ー¤òÉ½¾´¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¡¢¥À¥¦¥ó¥íー¥É¥¹¥Ôー¥É¤ä¥Ó¥Ç¥ªÂÎ¸³¤Ê¤É8¤Ä¤Î»ØÉ¸¤ÇÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡³Æ»ØÉ¸¤ò¡¢¥é¥ó¥É¥¨¥ê¥¢¶èÊ¬¤´¤È¤ËÊ¬Îà¤·¡¢¶èÊ¬¤´¤È¤Ë¡ÖÀ¤³¦ºÇÍ¥½¨¡Ê¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥¦¥£¥Êー¡Ë¡×¡¢¡ÖÀ¤³¦¥êー¥Àー¡Ê¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥êー¥Àー¡Ë¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢Á°Ç¯¤«¤é¤Î²þÁ±Éý¤¬ºÇ¤âÂç¤¤¤¥ª¥Ú¥ìー¥¿ー¤ò¡¢¡ÖÌö¿Ê¡Ê¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥é¥¤¥¸¥ó¥°¡¦¥¹¥¿ー¡Ë¡×¤È¤·¤ÆÉ½¾´¤·¤¿¡£
¡¡¹ñÆâ¤ÎÄÌ¿®»ö¶È¼ÔÊÌ¤Ë¤ß¤ë¤È¡¢au¡ÊKDDI¡Ë¤¬¥²ー¥àÂÎ¸³¡¢¿®ÍêÀ¡¢4G/5GÍøÍÑÎ¨¡¢²»À¼¥¢¥×¥ê¤Ê¤É¤Î¹àÌÜ¤Ç¡ÖÀ¤³¦ºÇÍ¥½¨¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤â4G/5GÍøÍÑÎ¨¤Ç¡ÖÀ¤³¦ºÇÍ¥½¨¡×¤È¤Ê¤ê¡¢¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤ª¤è¤Ó¥¢¥Ã¥×¥íー¥É¥¹¥Ôー¥É°Ê³°¤Î¹àÌÜ¤Ç¤Ï¡ÖÀ¤³¦¥êー¥Àー¡×¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤Ï4G/5GÍøÍÑÎ¨¤Ç¡ÖÀ¤³¦ºÇÍ¥½¨¡×¡¢¥¢¥Ã¥×¥íー¥É¡¦¥¹¥Ôー¥É¡¦¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹¤Ç¡ÖÀ¤³¦¥êー¥Àー¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢NTT¥É¥³¥â¤Ï²»À¼¥¢¥×¥ê¡¦¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹¤ÇÀ¤³¦¥êー¥Àー¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¡£¹ñÆâ¤ÎÄÌ¿®»ö¶È¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ëÉ¾²Á É¾²Á¥«¥Æ¥´¥ê Winner
À¤³¦ºÇÍ¥½¨ Leader
À¤³¦¥êー¥Àー Rising Star
Ìö¿Ê Consistent Quality
°ì´Ó¤·¤¿ÉÊ¼Á ー au
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ ー Download Speed Experience
¥À¥¦¥ó¥íー¥É¡¦¥¹¥Ôー¥É¡¦¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹ ー ー ー Games Experience
¥²ー¥à¡¦¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹ au ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ ー Reliability Experience
¿®ÍêÀ¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹ au ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ ー Time on 4G/5G
4G/5GÍøÍÑÎ¨ au
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯
³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë ー ー Upload Speed Experience
¥¢¥Ã¥×¥íー¥É¡¦¥¹¥Ôー¥É¡¦¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹ ー ³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë ー Video Experience
¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹ ー au
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ ー Voice App Experience
²»À¼¥¢¥×¥ê¡¦¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹ au ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯
NTT¥É¥³¥â ー