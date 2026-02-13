酸いも甘いも噛み分けた孤高のお笑い芸人・東ブクロ（さらば青春の光）のお悩み相談連載「東ブクロの『こわいもんなし』」。

恋のお悩み、仕事のお悩み、日常のふとしたお悩み、そして性のお悩み......まで、東西南北森羅万象、どんな悩みも東ブクロがズバッと解決!!

【3人目はバイク川崎バイク（BKB）】

【お悩みNo.161】最近、様々な方の同人誌を見るのにハマってるのですが、もしもさらばさんの同人誌があったらブクロさんはどう思いますか？【PN:カルテット大三元・女性・29歳】

【画像】東ブクロ氏の概念的なまなざし

＊ ＊ ＊

――コンビという固い絆の向こうに淡い夢を見たファンからの質問です。

まず受けか攻めかという話から始めないといけないということか。だとしたら、気持ち悪すぎますね。

その世界に興味がないから気持ち悪いと思ってしまうのかもしれないけど。

――それでも見たいというファンがいるかもしれません。

となると、やはり設定は今現在がいいんでしょうね。たとえば、コント中に森田を羽交い締めにするシーンがあって、抱きついた瞬間に、なぜか股間が反応してしまうのはどうでしょう。

「あれ、なんだこの感覚は」と驚き、胸のドキドキがおさまらないんです。

――まさかの性春の光。

コントの最中ですから森田は「あれ？」とは思うけど、まあ深くは考えない。でも、自分は森田のことが気になってしまって、気づいたら袖で着替えてる森田を目で追ってしまう。

そして、ついにパンイチで立ってる森田の横を通るときに、間違えたふりをして股間を触わり、相手の顔をじっと見て反応を伺い......いや、気持ち悪っ！

――集英社で漫画化しましょうか。

その力は正しい方向に使ってください。でも、なぜかわからないけど、シナリオがどんどん浮かんでくるんです。なんでだろう。

――男性同士のAVを見たりしたんですかね。

いや、一度もないですよ。レズものだって、見ているうちにどっちがどっちかわからなくなって困るくらいなんですから。

――確かに、見どころが多すぎます。

いま自分は確かに興奮してたけど、どっちの子だったかなって、パンツを下ろしたまま道に迷いますからね。AV女優さんのゲシュタルト崩壊です。

――ゲシュタルト崩壊という言葉の定義はさておき、さらばの同人誌にはもう一人男優を参加させるのはどうでしょう。

さっきの続きですか。森田に「め、メシ行こう」って頑張って誘って、いい感じになる。そこにライバルが現れて森田を取り合う。それは盛り上がりそうですけどね。

――大事な役どころは誰をキャスティングしましょう。ヤマネさん、あるいはひょうろく？

うーん。こんなときはバイク（BKB）さんじゃないですか。ヒーヤーと乱入してきて、僕と森田を争って熾烈なバトルを繰り広げるものの、最後は三人で仲良くからみあって終わり。いかがでしょう。

最後のセリフは「バカみたいに、気持ちよかったぞ、バカッ」ってね。

【セフレにも誕生日は知らせない】

【お悩みNo.162】今月、21歳になったのですが、20歳あたりから誕生日を迎えるのがだんだん嫌になってきました。

ブクロさん、一昨年から誕生日を非公表にしてますが、誕生日うっとうしくなってきたの何歳からですか？【PN:わら天神・21歳・大学生】

＊ ＊ ＊

――そもそもなんで年齢非公表なんですか？

それはYouTubeの流れじゃないですか。誕生日が近づくと、仕事の現場で撮影終了後にお祝いしてくれることがあるんですけど、あの変な間が苦手でね。

その流れから、誕生日非公開にしたんだと思います。ゲストさんとかいる場合はとかは本当に申し訳ないですし気まずいんですよ。

――確かに周囲に気を遣ってしまいますが、いつ頃から祝われる立場になったんですか。

自分たちの番組持ち出してからじゃないですかね。ただ、一度祝われると、今度はスタッフさんのも祝わなあかんのかと悩ましくて。でも、スタッフみんなのお祝いなんてできないんですよ。そしたら、自分のことはそっとしててくれって。

――誕生日にまつわる面倒が嫌だと。

昔からそうかもしれません。レストランでサプライズやってるの見たことがあるでしょう、ようやるなあと思いませんか。自分の誕生日に誰かを呼ぶなんて信じられないです。

――誕生日はどう過ごすんですか。

いつもと変わらないですね。セフレにも誕生日のことはいっさい知らせません。でも、最近悩ましいのは、LINEって「今日は〇〇の誕生日」って表示さされるじゃないですか。あのおかげで、特に意図せず呼んだ子に、「あれ、誕生日に私を呼んでくれたんだ」と勘違いさせてしまうんです。

――LINEの誕生日通知がセフレに優劣をつける時代。

そこで否定するのもあれだし、勘違いされたらもっと困る。だから、誕生日に誰かに声をかけるのを避けてしまうようになりましたね。だって、クリスマスイブに異性を誘ったりしないでしょう。変に意識されたら困りますもんね。

だから、誕生日は一人で過ごしたいなって思っています。40歳の誕生日の初オナニーは悪くなかったですよ。質問者の方は、面倒な気持ちはこの先さらに増すと思うので、どうやってそれらを回避できるかを考えたほうがいいでしょうね。

毎年1度は必ずやってきますから、早めに方針を固めた方が楽になれると思いますよ。

●東ブクロ

1985年10月6日生まれ 大阪府茨木市出身

〇2008年に現在の相方である森田哲矢とお笑いコンビ『さらば青春の光』を結成。2017年に本名の東口宜隆から現在の芸名である東ブクロに改名した。芸能界を代表するプレイボーイとしても知られており、スキャンダルも含め多くの浮き名を流してきた。

公式YouTubeチャンネル『さらば青春の光Official Youtube Channel』

取材・文・撮影／キンマサタカ