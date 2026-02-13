手技を超える、かっさの進化。深層まで届くリフトケアを毎日に【パナソニック】の美顔器がAmazonに登場中‼
顔もボディもこれ一台。動かすたび、表情筋が目覚める実感【パナソニック】の美顔器がAmazonに登場!
パナソニックの美顔器は、エステティシャンの手技を研究して生まれた独自の“かっさリフトテクノロジー”を搭載した美顔器だ。手と指の動きを模したカーブ形状が肌に沿いやすく、引き上げるように動かしながらケアできる。
2種類のEMSを組み合わせた複合アプローチで、表情筋を深く、広く刺激しながらトレーニングする設計になっており、気になるフェイスラインのもたつきにもアプローチする。4つの電極を先端まで配置することで、目もとなど細かい部分にも当てやすく、1回の使用でも変化を実感しやすいのが特徴だ。
防水仕様（IPX7基準）でバスタイムにも使え、普段の化粧品と併用できるため、気づいたときにすぐケアできる。デコルテや胸鎖乳突筋、二の腕などボディにも使えるため、全身の引き締めケアを一台でまかなえる。
日々のケアを効率的に、そして本格的に続けたい人に寄り添う、パナソニックの最先端かっさ美顔器だ。
