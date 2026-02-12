材料は“バナナ・卵・牛乳”だけ！失敗知らずの「バナナプリン」
失敗知らず！バナナプリン
バナナ、卵、牛乳を混ぜて焼くだけでできあがり。簡単バナナプリンをご紹介します。
2ステップで完成！バナナプリン
1.ミキサーに入れて混ぜる
バナナ、卵、牛乳をミキサーに入れて混ぜます。
2.オーブンで焼く
予熱したオーブンで焼いて出来上がり！
混ぜて焼くだけなので簡単
ミキサーに材料をすべて入れて混ぜ、オーブンで焼くだけという簡単レシピなので、今すぐにでも作れそうですね。焼き上がり後は冷蔵庫で冷やしましょう。砂糖を入れていないので、バナナ本来の優しい甘さを楽しめますよ。
簡単＆やさしい味でおいしい！とつくれぽ290件超え
つくれぽ（作りましたフォトレポートのこと）にも、「甘くてしっかりプリンで優しいお味で、おいしすぎて全量ペロリと食べてしまいそうです」「材料も洗い物も少ない！とっても簡単でおいしくできました」「家族に好評でした！バナナが黒くなりかけていたのでちょうど良かったです」など、嬉しい声がたくさん届いています。
2ステップで作れて簡単なだけでなく、やさしい味でおいしいと大人気のバナナプリンをご紹介しました。バナナが余っているときにもおすすめです。ぜひ、作ってみてください。（TEXT：若子みな美）