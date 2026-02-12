ジャパンインベストメントアドバイザー<7172.T>が急反落している。１０日の取引終了後に２６年１２月期連結業績予想を発表し、売上高４８９億６０００万円（前期比２６．４％増）、営業利益２３５億８０００万円（同２４．９％増）、純利益１３０億円（同２３．３％増）と大幅な増収増益を見込むものの、中期３カ年計画で掲げていた売上高６９４億円、純利益２５０億円の数値目標に対して未達の見通しとなることが嫌気されている。



航空機を中心としたオペレーティング・リース事業は商品出資金販売及び案件組成ともに順調に進捗し、今期は出資金販売額１８００億円（中期計画比３００億円増）を計画するものの、税制改革に伴い不動産事業に微修正が必要なことに加えて、新事業の立ち上げ遅延やプライベートエクイティ投資事業で投資先イグジットに遅れの可能性が生じていることなどにより中期計画未達を見込む。



同時に発表した２５年１２月期決算は、売上高３８７億３８００万円（前の期比２４．４％増）、営業利益１８８億８４００万円（同５５．９％増）、純利益１０５億４２００万円（同３０．９％増）となり、中計で掲げていた２年目計画の売上高３８５億円、純利益１０５億円は上回って着地した。



出所：MINKABU PRESS