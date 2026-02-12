ボナベンチュラ♡スプリングコレクションで春の華やぎを纏う

イタリア・ミラノ発のラグジュアリーグッズブランドBONAVENTURAが、2026年2月12日より数量限定でスプリングコレクション「Silent Bloom」を発売♡ウィステリアパープル、サクラピンク、トゥルーグレーの3色が奏でる春のハーモニーで、大人の装いに静かな華やぎを添えるアイテムが揃います♪

春を彩る上品なカラーラインアップ

「Silent Bloom」では、神秘的なウィステリアパープル、一瞬の美しさを映したサクラピンク、洗練されたニュートラルカラーのトゥルーグレーを展開。

カラー同士の調和により、季節の移ろいを感じられる特別な春のハーモニーを表現しています。内側にピンクを施したバッグも新登場し、さりげない華やかさを添えます。

イタリア職人の手仕事で仕立てたアイテム

熟練の職人による丁寧な手仕事で仕立てられたバッグやウォレット、iPhoneケース、スモールレザーグッズなど、日常に寄り添いながら大人の装いに優雅さをプラス。

セレモニーシーンでも美しく溶け込むデザインで、流行に左右されず自身の感性を大切にする方にぴったりです。

ラインアップと価格例

ヴィットーリア トップハンドルバッグ シュリンクレザー (スモール)

価格：253,000円

ノア バッグ シュリンクレザー

価格：88,000円

ミア トートバッグ (30 シュリンク)

価格：231,000円

ジーノ クロスボティバッグ シュリンクレザー

価格：53,900円

ヴィットーリアカードケース

価格：59,400円

エンベロープ ミニジップ ウォレット

価格：48,400円

ベルテッド マルチ ウォレット

価格：53,900円

バイフォールド スリムウォレット

価格：59,400円

ハンドル付きバックカバーケース

価格：19,800円～20,900円

バックカバーケース

価格：14,300円～15,400円

ダイアリーケース

価格：19,800円～20,900円

エンベロープカードケース

価格：24,200円

ミニエンベロープチャーム

価格：19,800円

ラウンドジップスマートキーケース

価格：24,200円

Apple Watch レザーバンド

価格：19,800円

ドッグ、フラワー、バタフライ

価格：各19,800円

スター チェーン キーホルダー

価格：16,500円

※カラー展開はアイテムにより異なり、一部は数量限定。

春の装いに寄り添うボナベンチュラの限定コレクション

BONAVENTURAのスプリングコレクション「Silent Bloom」は、2026年2月12日発売。

バッグ、ウォレット、iPhoneケース、スモールレザーグッズ、チャームまで、日常に寄り添うラグジュアリーアイテムが揃います♡

銀座店では、対象商品購入で先着順の春のブーケプレゼントも。数量限定のためお早めにチェック♪