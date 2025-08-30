ドル円は再び下値模索が強まっており、１５２円台に下落している。ＮＹ連銀のレートチェックの観測で急落した１月の安値水準が１５２円台前半だが、その水準を視野に入れた動きが再開している。



衆院選に向けて円ショートが積み上がっていたことから、そのショートカバーが出ており、ドル円の上値を抑えているとの声も出ている。



衆院選は高市首相率いる自民党が予想以上に圧勝し、積極財政の議員も多数復活しているが、日本国債は落ち着いた値動きをしており、足の速い投機筋がポジションを解消しているとの観測も出ている。市場は、財政拡大の可能性を市場はあまり懸念していないことが示唆されている。



円の適正水準からの割安感を踏まえれば、現在の戦術的な上昇が継続し、ドル円は１５０円に向かっても不思議ではないとの指摘も聞かれる。



USD/JPY 152.91 EUR/JPY 181.73

GBP/JPY 208.82 AUD/JPY 109.12



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

