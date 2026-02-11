総合教育・生涯学習機関のECC（大阪市）は、同社ブランドアンバサダーを務める大リーグ・ドジャースの大谷翔平選手との共同プロジェクト「ECC SHOW YOUR DREAMS 2026」を実施している。

このプロジェクトでは、日本全国の小、中、高校生合計50人を対象に、大谷選手の試合観戦プラン付きで、アメリカでの海外留学とホームステイを提供する。

4人の大谷さんの夢を広告に

プロジェクトを広くアピールするため、2月9日からOOH（Out-of-Home）広告「OHTANI DREAMS」を、東京と大阪で展開している。

大谷選手が夢の実現に向けて海外に挑戦し続けてきた姿にならい、ECC は夢に向かって挑戦するすべての人々を後押ししたいという思いを込め、「夢を持つ才能は、あなたにだってある。」というメッセージを発信する。

広告には4人の「大谷さん」が登場。

顔ぶれは、世界で活躍する歌手になる夢を持ち、海外の大舞台で会場を沸かせる9歳・大谷珠生さん。世界の絶景をデッサンする夢を持ち、雄大な自然を前にスケッチする47歳・大谷明人さん。海外ドラマへ出演する夢を持ち、海外の撮影現場で作品づくりに挑む45歳・大谷真弓さん。そして、世界中を旅する夢を持ち、異国で多様な文化や価値観に触れる22歳・大谷日向子さんだ。

広告の掲出場所は、東京が、東京メトロ銀座駅A9出口付近と、東京メトロ有楽町駅D7出口付近で、いずれも2月15日まで。大阪は、JR大阪駅中央口中2階改札内コンコースが2月15日まで。また、新幹線・新大阪駅南改札口付近は2月10日から、JR大阪天満宮駅の西改札口付近では9日から掲出を開始している。

なおECCと大谷翔平選手の共同プロジェクト「ECC SHOW YOUR DREAMS 2026」は、アメリカ・カリフォルニア州へ2026年7月27日〜8月3日と、8月17日〜24日の2つの日程で、留学する子どもたちを募集している。

日本国内の学校に通う、2026年4月1日時点で小学4年生〜高校3年生が対象。応募締め切りは2月26日17時。詳細は特設サイト（https://www.ecc.co.jp/project_ohtani/）まで。