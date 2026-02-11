この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

マーケティング専門家のりゅう先生とビジネス効率化のエキスパートである山本氏が、YouTubeチャンネル「マーケティング侍の非常識なビジネス学」で「もはやAIは｢売れる企画｣まで導き出せる｡コンセプトから開発まで一任し､ライバルを出し抜く"商品開発の新常識"」と題した動画を公開。海外の最新AIツールを活用し、データに基づいて売れる商品を爆速で量産する具体的な手法を解説した。

ヒット商品を生み出す上で最も重要なのは「コンセプト」だが、多くの経営者がその策定に悩んでいると、りゅう先生は指摘する。これに対し山本氏は、もはや勘や経験に頼る時代は終わり、AIツールを使えば誰でもデータに基づいた商品開発ができると語った。成功の絶対条件として山本氏が挙げたのは、「ニッチ市場ではなく、流行の波に乗って大きな市場で戦う」ことである。山本氏は過去に、まだ日本で市場が形成されていなかった「スマートドラッグ」のサプリを開発し、売上が伸び悩んだ失敗談を披露。市場選びの重要性を強調した。

その上で、山本氏は実際に商品開発で活用している3つの海外AIツールを紹介した。1つ目は、Amazonの販売データを詳細に分析できる「セラースプライト」だ。このツールを使えば、市場規模や競合商品の売上、利益率といったデータが「丸裸になる」という。「逆にこれなしで戦うなんて考えられない」と山本氏はその威力を語る。2つ目は、顧客レビューをAIが自動で収集・分析する「Shulex」。既存商品に対する顧客の不満点や、「次にこんな商品が欲しい」といった潜在的なニーズを定量的に抽出できるという。これにより、顧客の声に基づいた改善や新商品のコンセプトを発見できると説明した。3つ目は、未来のトレンドを予測する「Glimpse」。Googleトレンドのデータなどを基に、これから急成長する市場やキーワードの「兆し」を捉えることができるという。山本氏は、これらのツールを組み合わせることで、「時流」と「顧客ニーズ」を掛け合わせた必勝のコンセプトを導き出し、ライバルに圧勝できると解説した。

これまで感覚的に行われがちだった商品企画も、AIツールを駆使すればデータに基づいて戦略的に行うことが可能になる。顧客が次に欲しがるものを先回りして提供するという、まさに「勝つべくして勝つ」商品開発を試してみてはいかがだろうか。