「たった2枚でこんなに可愛い！」的確解説でも話題の安藤美姫さんと日本女子フィギュア勢の“絆”ショットが話題「皆さんの笑顔が素敵すぎて感動です」「すごいメンバーばかり」

プロスケーターとしても活躍する安藤さんは分かりやすい解説でも好評を得ている（C）産経新聞社

ミラノ・コルティナ五輪で連日日本人選手の活躍が伝えられる中、解説などで登場する競技OGたちの姿にも注目が集まっている。

【写真】最高じゃん！安藤さんと坂本花織など女子フィギュア勢の笑顔がはじける実際の様子

そんな中、元フィギュアスケートの世界女王で現在はプロフィギュアスケーターとしても活躍している安藤美姫さんのインスタグラムの“報告”が話題を集めている。

2026年度1月初旬に更新されたカットでは1月4日に開催された「名古屋フィギュアスケートフェスティバル」（日本ガイシアリーナ）の競技後の一幕が映し出されている。

インスタグラムに更新された画像には安藤さんと同じくフィギュアレジェンドの村上佳菜子さん、ミラノ・コルティナ五輪で圧巻の演技を魅せ、日本チームを引っ張っている坂本花織がピースマークで笑顔を決めるカットが映し出されている。