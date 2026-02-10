ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪は現地10日、フィギュアスケート男子ショートプログラム（SP）が行われる。金メダル候補のイリア・マリニン（米国）は、団体戦の男子フリーでバックフリップ（後方宙返り）を披露し話題になった。数年前までは減点対象の“禁止技”だっただけに、ネット上では「禁止かと思ってた」「やっていいんだ」との声も上がった。

マリニンは団体戦の男子フリーで、後ろ向きに宙返りするバックフリップを披露。大技で観客を沸かせた。現地観戦していたノバク・ジョコビッチも仰天する様が映像で拡散されるなど、ネット上でも話題になった。

一方でX上には「まだ禁止技だと思ってた」「公式戦でやっていいんだ！？」などといった声もあった。バックフリップは2024年3月の世界選手権男子フリーでアダム・シャオ・イム・ファ（フランス）が披露し、当時は禁止技だったため2点減点されたことがある。

ただ国際スケート連盟（ISU）は同年6月の総会で、24-25年シーズンから解禁すると発表。「もうペナルティーを受けることはない」としていた。五輪では1998年の長野大会で、スルヤ・ボナリー（フランス）がバックフリップを披露。当時も禁止技だったため物議を醸したことがある。



