【DANCE】 開催期間：2月2日～3月15日※会期中無休 時間：11時～21時 会場：OIL by 美術手帖ギャラリー（渋谷パルコ2F） 入場：無料

《DANCE YOURSELF》800mm×800mm Oil on canvas

OIL by 美術手帖ギャラリーでは、タイ出身のアーティストでイラストレーターの「タムくん」こと、ウィスット・ポンニミットの個展「DANCE」を2026年2月2日から3月15日に開催している。

ウィスット・ポンニミットは1976年、タイ・バンコク生まれ。1998年にバンコクでマンガ家としてデビューし、2003年から2006年までは神戸に滞在。現在はバンコクを拠点にアーティスト、イラストレーターとして作品制作をしんあがら、日本のメディアやクリエイターとのコラボレーションも数多く手掛けている。「マムアン」シリーズなど、シンプルで温かみのあるキャラクターたちや、日常に寄り添うメッセージが人気。

本展では、メインビジュアルとなっている新作ペインティング「ダンスシリーズ」の作品とグッズ、角度によって見える絵柄が変化するレンチキュラーアニメーションパネルの新作「LOVE SETS US FREE」などを展示販売するほか、心にそっと寄り添うメッセージとアートワーク「ひとことシリーズ」も過去の名作を厳選して展示する。

また、会期中の購入特典として、店頭にてグッズや作品を3,000円以上購入すると、本展限定のオリジナルステッカー（全3種・ランダム）を1人1日1回限定いずれか1枚をもらえる。

【マムアンちゃんホログラムDANCEステッカー】

本展限定オリジナルステッカー（ホログラム仕様）

新作は2月20日よりオンライン販売を実施

3月2日16時から3月15日20時までオンライン販売が行なわれる。ただし、オンライン公開は会場販売開始後となるため、公開時点で売り切れの場合がある。新作「レンチキュラーアニメーションパネル」のみ、2月20日11時よりオンライン販売が開始される。

レンチキュラーアニメーションパネル「LOVE SETS US FREE」

タムくん描き下ろしのマムアンちゃんとララちゃんの仲むつまじい姿がかわいらしく動くレンチキュラー作品。フレームつき、シンプルな色使いでお部屋に映える美しいアニメーションパネルです。（100部限定／サイン、エディションナンバー入り）

販売価格｜49,500円

フレーム外寸：440mm×440mm

シートサイズ：422mm×422mm

マムアン ソフビコレクションOIL by 美術手帖限定カラー

手のひらサイズのマムアンちゃんのOIL限定カラー。新作レンチキュラー作品のカラーともリンクしており、セットでのコレクションもおすすめ。

販売価格｜11,000円

本体サイズ｜H115mm×W150mm×D100mm

【グッズ販売】

左上から時計回りにDANCE YOURSELF Tシャツ、Hello Universe ロングTシャツ、DANCE YOURSELF トートバッグ、DANCE YOURSELF エコバッグ、Hello Universe マグカップ

ウィスット・ポンニミット オンライン似顔絵イベント「DANCE」

マムアンちゃんの生みの親、ウィスット・ポンニミット（タムくん）が、バンコクからオンラインで会場の参加者と繋がり、おしゃべりしながら似顔絵を描くスペシャルイベントを開催する。

今回の展示テーマ「DANCE」に合わせ、サインペンでのモノクロドローイングで特別な一枚を描き上げる。

開催日時：

2月20日15時～17時30分

2月21日15時～17時30分

（お1人様 約10分）