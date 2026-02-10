Ä«¤ÈÌë¤ÎÀö´é¤ÇŽ¢ÅÉ¤ë¤Ù¤¤â¤ÎŽ£¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦¡ÄÇ¯¤ò½Å¤Í¤Æ¤â¼ã¡¹¤·¤¤È©¤Î¿Í¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¥ó¥±¥¢¥á¥Ë¥å¡¼¡Ú2026Ç¯1·îBEST¡Û
¢§Âè3°Ì¡¡Ä«¤ÈÌë¤ÎÀö´é¤ÇŽ¢ÅÉ¤ë¤Ù¤¤â¤ÎŽ£¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦¡ÄÇ¯¤ò½Å¤Í¤Æ¤â¼ã¡¹¤·¤¤È©¤Î¿Í¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¥ó¥±¥¢¥á¥Ë¥å¡¼
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢Ê¿»³ÎáÌÀ¡Ø¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Î²Ê³Ø¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¥Ö¥ë¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£Ä«¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Ï1Æü¤ò¼é¤ë½àÈ÷
¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Ë¤ÏÂç¤¤¯Ê¬¤±¤Æ¡ÖÀö¾ô¡×¡¢¡ÖÀ°È©¡×¡¢¡ÖÊÝ¸î¡×¤Î3ÃÊ³¬¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£´ðËÜÅª¤ËÄ«¤ÈÌë¤Î2²ó¡¢Æ±¤¸3ÃÊ³¬¤Ç¹Ô¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ä«¤ÈÌë¤Ç¤Ï¾¯¤·¥á¥Ë¥å¡¼¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡üÄ«¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Ä«¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¤ÎÂç¤¤ÊÌÜÅª¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é»Ï¤Þ¤ë1Æü¤Î³èÆ°Ãæ¤ËÈ©¤Î¾õÂÖ¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Î½àÈ÷¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÆü¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë³èÆ°¤ä´Ä¶¤Ë¤è¤Ã¤Æ½àÈ÷¤¹¤ëÆâÍÆ¤âÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð³¤¤ä»³¤Ë¹Ô¤¯¾ì¹ç¤È¿¦¾ì¤Ë¹Ô¤¯¾ì¹ç¤È¤Ç¤Ï¤ª¤Î¤º¤È°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢Å·¸õ¤äµ¨Àá¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤âÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ä«¤ÏË»¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¥¹¥¥ó¥±¥¢¤¬¼êÃ»¤«¤Ä¥ë¡¼¥Æ¥£¥óÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¥¹¥¥ó¥±¥¢¤òÄ«¹Ô¤¦¤³¤È¤Ï¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¡ÊÀö¾ô¡Ë
½¢¿²Ãæ¤Ë¤ÏÈé»é¤ä´À¤¬Ê¬Èç¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢ÉÛÃÄ¤Ê¤É¤«¤é¤ÎÔ¼¤¬´é¤Ë¤É¤¦¤·¤Æ¤âÉÕÃå¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¥¿¡¼¥ó¥ª¡¼¥Ð¡¼¤ÇÉ½ÌÌ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿¸Å¤¤³ÑÁØºÙË¦¤âÈ©¤ÎÉ½ÌÌ¤ËÉÕÃå¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Î±ø¤ì¤Ï¿åÀö¤¤¤Ç¤ÏÍî¤Á¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ç¡¢Àö´éºÞ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Àö´éºÞ¤ò¤è¤¯Ë¢Î©¤Æ¡¢Ë¢¤Ç´é¤òÊ¤¤¤Àö¾ô¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Ä«¤ÎÀö´é¤ÏÍ¥¤·¤¯¡¢ÁÇÁá¤¯½á¤¹
È©¤ò¶¯¤¯»¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÈéÉæ¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê³ÑÁØ¤Þ¤Ç½ý¤Ä¤±¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¸·¶Ø¤Ç¤¹¡£Í¥¤·¤¯Àö¤¤¡¢¤«¤ÄÀö´éºÞ¤ä±ø¤ì¤¬»Ä¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤¹¤®¤Þ¤¹¡£È©¤«¤é¤Î¿åÊ¬¤ò¿¡¤¼è¤ë»þ¤â¡¢»¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢½À¤é¤«¤¯µÛ¼¾À¤Î¹â¤¤¥¿¥ª¥ë¤ò¤½¤Ã¤ÈÈ©¤Ë²¡¤·Åö¤Æ¤Æ¿¡¤¼è¤ê¤Þ¤¹¡£Àö´é»þ¤Î¿å¤Î²¹ÅÙ¤Ï¤ä¤äÎä¤¿¤¯´¶¤¸¤ë32¡Á34¡î¤¬Å¬²¹¤Ç¤¹¡£
¡ÊÀ°È©¡Ë
¿å¤ÇÀö¾ô¤·¤¿ÈéÉæ¤ÎÉ½ÌÌ¤Ï¤È¤Æ¤âÁá¤¯´¥Áç¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÁÇÁá¤¯¡Ê5Ê¬°ÊÆâ¤Ë¡Ë²½¾Ñ¿å¤ÇÀ°È©¤ò¹Ô¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
²½¾Ñ¿å¤Î¼ç¤¿¤ëÌÜÅª¤Ï¡¢È©¤Ë¿åÊ¬¤òÊäµë¤·¡¢¤¦¤ë¤ª¤¤¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£Àö´é¸å¤Î³ÑÁØ¤ÏÉÒ´¶¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤Ç¤âÈ©¤Ë»¤¤ê¤Ä¤±¤ë¤Ê¤É¤Î»É·ã¤ÏÍ¿¤¨¤º¡¢Î¾¼ê¤ÇÊñ¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤ËÍ¥¤·¤¯¤Ä¤±¤Þ¤¹¡£
³ÑÁØ¤Ë½½Ê¬¤Ê¤¦¤ë¤ª¤¤¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤Ç°Ê¸å¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¤ò¸ú²ÌÅª¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£²½¾Ñ¿å¤ÎÀ®Ê¬¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¿å¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÎÀ®Ê¬¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤é¤ÎÀ®Ê¬¤ÈÆ¯¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Âè3²ó¤Ç¾Ü¤·¤¯¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Ä«¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Ï¡Ö¼é¤ê¡×¤ÇÄù¤á¤ë
¡ÊÊÝ¸î¡Ë
À°È©¤Ç¹Ô¤Ã¤¿ÊÝ¼¾¤Ê¤É¤Î½èÃÖ¤òÊÝ¸î¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÌýÊ¬¤òÂ¿¤¯´Þ¤àÆý±Õ¡¢ÈþÍÆ±Õ¤Þ¤¿¤Ï¥¯¥ê¡¼¥à¤òÅÉÉÛ¤·¤Þ¤¹¡£¥¸¥§¥ë¾õ¤Î²½¾ÑÉÊ¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÌýÊ¬¤ÎÇÛ¹çÎÌ¤Îº¹¤Ë¤è¤ê»È¤¤¿´ÃÏ¤¬°Û¤Ê¤ë¤À¤±¤Ç¡¢´ðËÜÅª¤ÊÆ¯¤¤ÏÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Î²½¾ÑÉÊ¤Ë¤Ï¡¢È©¤ÎÌäÂê¤ò²þÁ±¤¢¤ë¤¤¤ÏÍ½ËÉ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿À®Ê¬¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢È©¤Ø¤Î¤¦¤ë¤ª¤¤¤ÎÊäµë¡¢¥·¥ï¤Î²þÁ±¤ÈÍ½ËÉ¡¢ÈþÇò¡¢²á¾ê¤ÊÈé»é¤ÎÂÐºö¤òÌÜÅª¤Ë¤·¤¿À®Ê¬¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÀ®Ê¬¤Ï¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¸ú²Ì¤ä¸úÇ½¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Í¸úÀ®Ê¬¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Þ¤¹¡£
Ä«¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¤ÎºÇ¸å¤Î»Å¾å¤²¤Ï¡¢Æü¾Æ¤±»ß¤á¡Ê¥µ¥ó¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¡Ë¤ÎÅÉÉÛ¤Ç¤¹¡£Âè1²ó¤Ç½Ò¤Ù¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢»ç³°Àþ¤ÎÎÌ¤¬Ç¯¡¹Áý²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼¼Æâ¤Ë¤¤¤Æ¤â»ç³°Àþ¤Ï¾¯¤Ê¤«¤é¤ºÍá¤Ó¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÆü¤Î³èÆ°¤ä´Ä¶¤Ë±þ¤¸¤¿»ç³°ÀþËÉ¸æ¸ú²Ì¤Î¤¢¤ëÆü¾Æ¤±»ß¤á¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ª²½¾Ñ¡Ê¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¡Ë¤ò¤¹¤ë½÷À¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¤³¤Î¸å¤Ç¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¤Î¤¿¤á¤Î¥Ù¡¼¥¹¥á¥¤¥¯¡ÊÈ©¤Î¼Á´¶¤òÀ°¤¨¤ë²½¾Ñ¡Ë¤ª¤è¤Ó¥Ý¥¤¥ó¥È¥á¥¤¥¯¡Ê´ã¤Î¼þ¤ê¡¢頰¤ª¤è¤Ó¿°¤Ê¤É¤ËÌ¥ÎÏ¤òÍ¿¤¨¤ë²½¾Ñ¡Ë¤òÂ³¤±¤Æ¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£´ðÁÃ¤È¤Ê¤ë¥¹¥¥ó¥±¥¢¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¤â¤è¤ê¸ú²ÌÅª¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Ìë¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Ï²óÉü¤Î»þ´Ö
¡üÌë¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
1Æü¤Î³èÆ°¤ò½ª¤¨¤¿¤¢¤È¡¢È©¤Ë¤ÏÍÍ¡¹¤Ê±ø¤ì¤¬ÉÕÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢È©¤Ë°±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ëÈ¿±þ¤â¿Ê¤ß»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢µ¢Âð¸å¤ÎÁá¤¤»þ´ü¤Ë¥¹¥¥ó¥±¥¢¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ä«¤ÈÆ±ÍÍ¤ËÀö¾ô¡¢À°È©¡¢ÊÝ¸î¤Î3ÃÊ³¬¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÀö¾ô¡Ë
´Ä¶¤Î±ø¤ì¤äÊ¬Èç¤µ¤ì¤¿Èé»é¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ©¤ÏÄ«¤è¤ê¤â¤º¤Ã¤È±ø¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¡¢¤Ä¤Þ¤ê¤ª²½¾Ñ¤ò¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤òÍî¤È¤¹É¬Í×¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤é¤Î±ø¤ì¤Ë¤ÏÌýÊ¬¤¬Â¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¡¢ÄÌ¾ï¤ÎÀö´éºÞ¤Ç¤ÏÍî¤Á¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ç¡¢¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°ºÞ¤ò»È¤Ã¤ÆÀö¾ô¤·¤Þ¤¹¡£
¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°ºÞ¤Ë¤ÏÍÍ¡¹¤Ê¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢È©¤Î¾õÂÖ¤ä»ÈÍÑ´¶¤Î¹¥¤ß¤Ë±þ¤¸¤Æ»È¤¤Ê¬¤±¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¤Î¸å¤Ë¡¢Ä«¤â¹Ô¤Ã¤¿Àö´é¤òºÆ¤Ó¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÀö´é¤ÎÌÜÅª¤Ï¡¢È©É½ÌÌ¤Ë»Ä¤Ã¤¿¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°ºÞ¤ÎÌýÊ¬¤òÀö¾ô¤¹¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢¿åÍÏÀ¤Î±ø¤ì¤ä¸Å¤¤³ÑÁØ¤òÍî¤È¤¹¤³¤È¤Ç¤¹¡£Ë¢¤ÇÍ¥¤·¤¯È©¤òÊñ¤ß¡¢È©¤ò»¤¤é¤º¤ËÀö¾ô¤·¡¢½À¤é¤«¤¤¥¿¥ª¥ë¤ÇÍ¥¤·¤¯¿åÊ¬¤ò¿¡¤¼è¤ë¼êÂ³¤¤ÏÄ«¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£
¡ÊÀ°È©¡Ë
1Æü¤Î³èÆ°¤·¤¿´Ä¶¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÈ©¤Î¿åÊ¬¤¬¤«¤Ê¤ê¼º¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¿åÊ¬¤òÊäµë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤Þ¤º¤Ï²½¾Ñ¿å¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê»È¤Ã¤Æ¡¢È©¤Ë½½Ê¬¤Ê¿åÊ¬¤¬¹Ô¤¤ï¤¿¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥¹¥¥ó¥±¥¢¤ÏËèÆü¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬ÂçÀÚ
¡ÊÊÝ¸î¡Ë
È©¤ËÍ¿¤¨¤¿¿åÊ¬¤¬½¢¿²Ãæ¤ËÆ¨¤²¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢Æý±Õ¡¢ÈþÍÆ±Õ¤Þ¤¿¤Ï¥¯¥ê¡¼¥à¤ÎÌýÊ¬¤ÇÍ¥¤·¤¯ÊÄ¤¸¹þ¤á¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÆüÃæ¤Ë´¥Áç¡¢»ç³°Àþ¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÂ¾¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ½ý¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿È©¤¬Îô²½¡ÊÏ·²½¡Ë¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢È©¤ò·ò¹¯¤Ç¼ã¤¯ÊÝ¤Ä¸ú²Ì¤Î¤¢¤ëÀ®Ê¬¤ò´Þ¤à²½¾ÑÉÊ¡ÊÆý±Õ¡¢ÈþÍÆ±Õ¤Þ¤¿¤Ï¥¯¥ê¡¼¥à¡Ë¤ò»È¤¤¤Þ¤¹¡£
´Þ¤Þ¤ì¤ëÀ®Ê¬¤¬Í¸ú¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢½ý¤ó¤ÀÈ©¤Ï½¢¿²Ãæ¤Ë²óÉü¤·¡¢¼¡¤ÎÄ«¤Ë¿¨¤ì¤¿È©¤Ë¤ß¤º¤ß¤º¤·¤µ¡¢¥Ï¥ê¡¢¼ã¤µ¤ò¤¤Ã¤È´¶¤¸¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¥¹¥¥ó¥±¥¢¤ÏËèÆü¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£²½¾ÑÉÊÃæ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ëÀ®Ê¬¤Ë¤É¤ó¤Ê¤Ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢°ìÌë¤Ë¤·¤Æ¼ãÊÖ¤ê¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£Á°½Ò¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤ò¤³¤Þ¤á¤ËÂ³¤±¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¸ú²Ì¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¿·¤·¤¤²½¾ÑÉÊ¤Ï»î¤·¤Æ¤«¤é»È¤¦
Æü¾ïÅª¤Ê¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Ç¤Ï¿§¡¹¤Ê²½¾ÑÉÊ¤ò»È¤¤¤Þ¤¹¡£²½¾ÑÉÊ¤ÏÂ¾¤Î¹©¶ÈÀ½ÉÊ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ËË¡Î§¤Ç¤½¤ÎÆâÍÆ¤¬µ¬Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°åÌôÉÊ¤ä²½¾ÑÉÊ¤òµ¬À©¤¹¤ë¸½ºß¤ÎË¡Î§¤ÎÀµ¼°¤ÊÌ¾Á°¤Ï¡Ö°åÌôÉÊ¡¢°åÎÅµ¡´ïÅù¤ÎÉÊ¼Á¡¢Í¸úÀµÚ¤Ó°ÂÁ´À¤Î³ÎÊÝÅù¤Ë´Ø¤¹¤ëË¡Î§¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤¿¤éÄ¹¤¯¤ÆÉÔÊØ¤Ê¤Î¤Ç¡Ö°åÌôÉÊ°åÎÅµ¡´ïÅùË¡¡×¤µ¤é¤Ë¤Ï¡ÖÌôµ¡Ë¡¡×¤È¤¤¤¦Î¬¾Î¤Ç¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÌôµ¡Ë¡¤Ç¤Ï¡¢²½¾ÑÉÊ¤Ï¡Ö¿Í¤Î¿ÈÂÎ¤òÀ¶·é¤Ë¤·¡¢Èþ²½¤·¡¢Ì¥ÎÏ¤òÁý¤·¡¢ÍÆËÆ¤òÊÑ¤¨¡¢Ëô¤ÏÈéÉæ¼ã¤·¤¯¤ÏÌÓÈ±¤ò·ò¤ä¤«¤ËÊÝ¤Ä¤¿¤á¤Ë¡¢¿ÈÂÎ¤ËÅÉ»¤¡¢»¶ÉÛ¤½¤ÎÂ¾¤³¤ì¤é¤ËÎà»÷¤¹¤ëÊýË¡¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÅª¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊª¤Ç¡¢¿ÍÂÎ¤ËÂÐ¤¹¤ëºîÍÑ¤¬´ËÏÂ¤Ê¤â¤Î¤ò¤¤¤¦¡×¤ÈÄêµÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Ë»È¤¦²½¾ÑÉÊ¤Î´ÑÅÀ¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢¡ÖÈéÉæ¤òÀ¶·é¤Ë¤·¡¢·ò¤ä¤«¤ËÊÝ¤Ä¤¿¤á¤Ë¡¢¿ÈÂÎ¤ËÅÉ»¤¡¢»¶ÉÛ¤½¤ÎÂ¾¤³¤ì¤é¤ËÎà»÷¤¹¤ëÊýË¡¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÅª¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊª¤Ç¡¢¿ÍÂÎ¤ËÂÐ¤¹¤ëºîÍÑ¤¬´ËÏÂ¤Ê¤â¤Î¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿²½¾ÑÉÊ¤Ï¡¢¤Û¤ÜËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë»È¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢¸¶Â§¤È¤·¤ÆÉûºîÍÑ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤À¡¢¸Ä¡¹¿Í¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ©¤Î¼Á¤¬°Û¤Ê¤ê¡¢ÄÌ¾ï¤Î¿Í¤Ë¤Ï²¿¤ÎÌäÂê¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ÉÒ´¶¤ÊÈ©¤ò»ý¤Ä¿Í¤¬»ÈÍÑ¤¹¤ë¤È¡¢ÈéÉæ¤Î¤«¤Ö¤ì¤ä¤Ò¤É¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï±ê¾É¤òµ¯¤³¤¹¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÉûºîÍÑ¤ÏÃ¯¤Ë¤Ç¤â¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÆÍÁ³µ¯¤³¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£½¾¤Ã¤Æ¡¢¿·¤·¤¤²½¾ÑÉÊ¤ò»È¤¤¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢»îÍÑ¤·¤ÆÌäÂê¤Î¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö²½¾ÑÉÊ¡×¤È¡ÖÌôÍÑ²½¾ÑÉÊ¡×¤Ï¤É¤¦°ã¤¦
²½¾ÑÉÊ¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÇÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÀ½ÉÊ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÂ¾¤Ë¡ÖÌôÍÑ²½¾ÑÉÊ¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÌôÍÑ²½¾ÑÉÊ¡×¤Ï²½¾ÑÉÊ¤È¤·¤Æ¤Î¸ú²Ì¤ò¼¨¤¹À®Ê¬¤Ë²Ã¤¨¡¢È©¹Ó¤ìËÉ»ß¡¢ÈþÇò¤Ê¤É¤Î¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¡ÖÍ¸úÀ®Ê¬¡×¤ò´Þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÍ¸úÀ®Ê¬¡×¤È¤Ï¡¢¤½¤Î¸úÇ½¤¬¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¤¿À®Ê¬¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡ÖÌôÍÑ²½¾ÑÉÊ¡×¤Ï²½¾ÑÉÊ¤È°åÌôÉÊ¤Î´Ö¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢¡Ö°åÌôÉô³°ÉÊ¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÌôÍÑ²½¾ÑÉÊ¡×¤ÎÍÆ´ï¤ä³°È¢¤Ë¤Ï¡Ö°åÌôÉô³°ÉÊ¡×¤ÈÉ½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÍ¸úÀ®Ê¬¡×¤È»÷¤¿¸ÀÍÕ¤ËÁÊµáÀ®Ê¬¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï²½¾ÑÉÊ¥á¡¼¥«¡¼¤¬¡¢¤½¤Î¾¦ÉÊ¤ÎÆÃÄ§¤È¤·¤Æëð¤Ã¤Æ¤¤¤ëÇÛ¹çÀ®Ê¬¤Ç¤¢¤ê¡¢É¬¤º¤·¤âÍ¸úÀ®Ê¬¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÄÌ¾ï¡¢Í¸úÀ®Ê¬¤Ë¤Ï¡ö°õ¤Ê¤É¤¬ÉÕ¤±¤é¤ì¡¢ÌÀµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ìôµ¡Ë¡¤Ç¤Ï¡Ö²½¾ÑÉÊ¡×¤Ë¤ÏÁ´À®Ê¬É½¼¨¤¬µÁÌ³¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö°åÌôÉô³°ÉÊ¡×¤Ë¤ÏÁ´À®Ê¬É½¼¨¤ÎµÁÌ³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·ÆüËÜ²½¾ÑÉÊ¹©¶È²ñ¤Ê¤É¶È³¦ÃÄÂÎ¤¬¼«¼çÅª¤Ê´ð½à¤ÇÀ®Ê¬É½¼¨¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°åÌôÉô³°ÉÊ¤ÎÉ½¼¨¤Î¤¢¤ë²½¾ÑÉÊ¤Ï¡¢¤½¤Î¸úÇ½¡¦¸ú²Ì¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿Í¸úÀ®Ê¬¤ò¡¢°ÂÁ´¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ëÇ»ÅÙÈÏ°Ï¤Ç´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·°ÂÁ´¤ÊÇ»ÅÙÈÏ°Ï¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢ÂÎ¼Á¤ä¤½¤Î»þ¤ÎÂÎÄ´¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï°±Æ¶Á¤â½Ð¤ë²ÄÇ½À¤ò¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò°ìÊý¤Ç°ÕÌ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°åÌôÉô³°ÉÊ¤Ç¤¢¤ëÌôÍÑ²½¾ÑÉÊ¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ï¸Ä¿Í¤ÎÈ½ÃÇ¤ËÇ¤¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÅÀ¤ÏÃí°Õ¤¹¤Ù¤¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤È¤á¤Þ¤¹¤È¡¢¼£ÎÅ¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¡Ö°åÌôÉÊ¡×¡¢ÈþÍÆ¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¡Ö²½¾ÑÉÊ¡×¡¢¤½¤·¤ÆÎ¾¼Ô¤Î´Ö¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢Í½ËÉ¤ä±ÒÀ¸¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¡ÖÌôÍÑ²½¾ÑÉÊ¡Ê°åÌôÉô³°ÉÊ¡Ë¡×¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆÃÄ§¤È°ã¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢É½¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê½é¸ø³«Æü¡§2026Ç¯1·î4Æü¡Ë
Ê¿»³ ÎáÌÀ¡Ê¤Ò¤é¤ä¤Þ¡¦¤Î¤ê¤¢¤¡Ë
Åì³¤Âç³Ø°å³ØÉôµÒ°÷¶µ¼ø¡¢Íý³ØÇî»Î
1948Ç¯°ñ¾ë¸©À¸¤Þ¤ì¡£1974Ç¯Åìµþ¹©¶ÈÂç³ØÂç³Ø±¡½¤Î»¡£¥¤¥ó¥Ú¥ê¥¢¥ë¡¦¥«¥ì¥Ã¥¸¡¦¥í¥ó¥É¥óÇî»Î¸¦µæ°÷¡¢¶¨ÏÂÈ°¹Ú¹©¶ÈêÅìµþ¸¦µæ½ê¼çÇ¤¸¦µæ°÷¡¢Åì³¤Âç³Ø³«È¯¹©³ØÉô¶µ¼ø¡¢Åì³¤Âç³Ø°å³ØÉô¶µ¼ø¡¢Åì³¤Âç³ØÅüº¿²Ê³Ø¸¦µæ½ê½êÄ¹¡¦¶µ¼ø¡¢Åì³¤Âç³ØÀè¿ÊÀ¸Ì¿²Ê³Ø¸¦µæ½ê½êÄ¹¡¦¶µ¼ø¤ò·Ð¤Æ¸½¿¦¡£¸½ºß¤Î¼ç¤Ê¸¦µæ²ÝÂê¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿²Ê³Ø¤ò¶î»È¤·¤¿¡¢¤è¤ê¸úÎ¨Åª¤Ç¡¢¤è¤ê°ÂÁ´¤Ê°åÌôÉÊ³«È¯¡£¤µ¤é¤Ë¿Í´Ö¤ÎQOL¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÍÍÑÊª¼Á¤ÎÃµµá¡¦ÁÏÀ½¤Ë¤â¶½Ì£¤ò¤â¤Ã¤Æ¸¦µæ³èÆ°¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø½é¤á¤Æ¤ÎÎÌ»Ò²½³Ø¡Ù¡Ø¡Ö¹á¤ê¡×¤Î²Ê³Ø¡Ù¡Ø¥«¥é¡¼¿Þ²ò¡¡Ê¬»Ò¥ì¥Ù¥ë¤Ç¸«¤¿ÂÎ¤Î¤Ï¤¿¤é¤¡Ù¡Ø°Åµ¤·¤Ê¤¤¤Ç²½³ØÆþÌç¡¡¿·ÄûÈÇ¡Ù¡Ê¤¤¤º¤ì¤â¹ÖÃÌ¼Ò¥Ö¥ë¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Ê¤É¡£ÀìÌçÅª¤Ç¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤²Ê³Ø¡¦²½³Ø¤Î²òÀâ¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ë¡£
¡ÊÅì³¤Âç³Ø°å³ØÉôµÒ°÷¶µ¼ø¡¢Íý³ØÇî»Î Ê¿»³ ÎáÌÀ¡Ë