【長野県大雪情報】１１日１８時まで予想降雪量 乗鞍上高地地域20センチ 上田地域の菅平周辺・諏訪地域・木曽地域15センチ 南部では大雪に注意
１０日午後３時５７分、長野地方気象台は大雪に関する長野県気象情報を発表した。
長野地方気象台の発表内容は以下のとおり。
［気象概況］
１０日夜には低気圧が九州の西に発生し、前線を伴って急速に発達しながら１１日昼頃には伊豆諸島に進み、夜には日本の東に進む見込みです。
このため、長野県では、１０日夜から雪か雨が降り始め、１１日朝にかけて標高の高い所を中心に、強い雪の降る所があるでしょう。
１０日１８時から１１日１８時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、
長野地域山沿い ５センチ
中野飯山地域 ５センチ
大北地域山沿い １０センチ
大北地域平地 ５センチ
上田地域の菅平周辺 １５センチ
上田地域の菅平周辺を除く地域 ５センチ
佐久地域 １０センチ
松本地域の聖高原周辺 ５センチ
松本地域の聖高原周辺を除く地域 ５センチ
乗鞍上高地地域 ２０センチ
諏訪地域 １５センチ
上伊那地域 ５センチ
木曽地域 １５センチ
下伊那地域 ５センチ
５センチ以上を予想する地域を記載しています。
予想より地上気温が低くなった場合や、降水量が多くなった場合には、警報級の大雪となる可能性があります。
［防災事項］
南部では１１日未明から昼前にかけて、中部では１１日明け方から昼前にかけて、大雪や路面の凍結による交通障害に十分注意してください。また、電線や架線及び樹木への着雪にも注意してください。