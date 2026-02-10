１０日午後３時５７分、長野地方気象台は大雪に関する長野県気象情報を発表した。



長野地方気象台の発表内容は以下のとおり。



［気象概況］

１０日夜には低気圧が九州の西に発生し、前線を伴って急速に発達しながら１１日昼頃には伊豆諸島に進み、夜には日本の東に進む見込みです。

このため、長野県では、１０日夜から雪か雨が降り始め、１１日朝にかけて標高の高い所を中心に、強い雪の降る所があるでしょう。





［雪の予想］１０日１８時から１１日１８時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、長野地域山沿い ５センチ中野飯山地域 ５センチ大北地域山沿い １０センチ大北地域平地 ５センチ上田地域の菅平周辺 １５センチ上田地域の菅平周辺を除く地域 ５センチ佐久地域 １０センチ松本地域の聖高原周辺 ５センチ松本地域の聖高原周辺を除く地域 ５センチ乗鞍上高地地域 ２０センチ諏訪地域 １５センチ上伊那地域 ５センチ木曽地域 １５センチ下伊那地域 ５センチ５センチ以上を予想する地域を記載しています。予想より地上気温が低くなった場合や、降水量が多くなった場合には、警報級の大雪となる可能性があります。［防災事項］南部では１１日未明から昼前にかけて、中部では１１日明け方から昼前にかけて、大雪や路面の凍結による交通障害に十分注意してください。また、電線や架線及び樹木への着雪にも注意してください。