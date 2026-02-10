こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）では、2026年2月10日（火）9時から2月16日（月）23時59分まで「Fashionタイムセール祭り」を開催中。

本日2026年2月10日は、走行距離やスピードを問わず、あらゆる状況でランナーの足を保護するよう設計された、SALOMON（サロモン）のトレイルランニング向けシューズ「SPEEDCROSS PEAK」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

[サロモン] トレイルランニング SPEEDCROSS PEAK (スピードクロス ピーク) メンズ L47603300 26.5 サイズ Urban Chic/Black/Alfalfa 9,846円 （40%オフ） Amazonで見る PR PR

サロモンのトレラン向けシューズ「SPEEDCROSS PEAK」が過去最安。日常使いにもおすすめですよ

SALOMON（サロモン）のトレイルランニング向けに設計された高性能シューズ「SPEEDCROSS PEAK」が40%オフと過去最安値で販売中です。

本格的なトレイルランニングからファッション性の高いデザインで街履きとしても使いやすいシューズ、おすすめですよ。

悪路でも高いグリップ力と安定性を発揮！ オーダーメイドのようなフィット感も魅力的です

アウトソールには、あらゆる表面に対応した独自技術「All Terrain Contagrip」を採用。濡れた路面や岩場や泥道でも高い耐久性と安定したグリップ力を発揮しますよ。

深く刻まれたシェブロン（山形）ラグがポイント。ぬかるんだ地面でも滑りにくく、泥落ちもスムーズになるように設計されています。

ミッドソールからレーシングシステムまで足全体を優しく包み込む「SensiFit」構造により、オーダーメイドのようなフィット感が魅力です。

サッと履いてすぐに脱げるシューレースシステムを採用。土や砂が入り込みにくいアッパーデザインも秀逸

着脱しやすいシューレースデザインもGOOD。細くて丈夫なケプラー素材の紐を引くだけで素早く正確に調整・固定できます。煩わしさがなく、履いてすぐに動き出せるのは嬉しいですね。

軽量で通気性に優れたアッパー素材は砂や小石の侵入を防ぐ構造も備えており、移動中の不快感を軽減。

抜群のフィット感とホールド感で足が痛くなりにくい「SPEEDCROSS PEAK」。トレイルランニングや長時間のお出かけのお供にぜひ。

[サロモン] トレイルランニング SPEEDCROSS PEAK (スピードクロス ピーク) メンズ L47603300 26.5 サイズ Urban Chic/Black/Alfalfa 9,846円 （40%オフ） Amazonで見る PR PR

＞＞サロモンのアイテム一覧はこちら

＞＞Amazon（アマゾン）のセール対象商品一覧を見る

なお、上記の表示価格は2026年2月10日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。

＞＞商品の値段が下がったら自動で教えてくれる！ 節約便利機能「PLUG Wishlist」無料だよ。

＞＞12万以上の対象作品が聴き放題。Amazonのオーディオブック、Audibleの30日間の無料体験はこちら。

＞＞Kindle Unlimitedなら200万冊が読み放題。30日間の無料体験はこちら。

Source:「Fashionタイムセール祭り」