日向坂46『ひなたフェス2026』決定！2回目開催地も“日本のひなた”宮崎県

日向坂46が“日本のひなた”と呼ばれている宮崎県で、2回目となる『ひなたフェス2026』の開催を発表した。

■『ひなたフェス2026』開催決定を記念した生配信も決定

日向坂46としては2019年より「日本のひなた」をキャッチフレーズとする宮崎県とのつながりを続けており、1回目の『ひなたフェス』を2024年に開催。当時アーティストがライブをするのは初となった宮崎県・ひなたサンマリンスタジアム宮崎にて2日間計4万人を動員し、コンサートだけでなく、ひなた宮崎県総合運動公園内でも『ひなたエキスポ』と銘打ち様々なコンテンツを展開、SDGsにも積極的に取り組み、九州への経済波及効果約43億円に及ぶ地域密着型の新しいフェスとなった。

それ以来2回目の開催を待望されており、約2年ぶりの開催となる。

『ひなたフェス2026』は2026年9月5、6日の2日間、ひなた宮崎県総合運動公園にて行われ、ライブは同公園内、ひなたサンマリンスタジアム宮崎にて実施される。今回も様々な催しやコンテンツが予定されており、多数のツアープランも用意されているとのこと。期待に胸を膨らませつつ、続報を待とう。

また、『ひなたフェス2026』開催決定を記念した生配信も決定。2月11日20時から公式YouTubeチャンネル「日向坂ちゃんねる」にて配信される。

日向坂46は16thシングル『クリフハンガー』を発表し、楽曲やMusic Video公開時にはXで関連ワードが軒並みトレンドになる等話題沸騰中で、各種ランキングでもチャートイン。更には、女性アーティストとして初の1stシングルから16作連続初週40万枚超えを果たし、名実共に今のグループの勢いを感じられる。引き続き動向に注目しよう。

■イベント情報

『ひなたフェス2026』

09/05（土）宮崎・ひなた宮崎県総合運動公園 ひなたサンマリンスタジアム宮崎

09/06（日）宮崎・ひなた宮崎県総合運動公園 ひなたサンマリンスタジアム宮崎

■リリース情報

2026.01.28 ON SALE

SINGLE「クリフハンガー」

