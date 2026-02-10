TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

¥¨¥¢¡¦¥«¥Ê¥À¤ÏÇ³ÎÁ¤¬ÉÔÂ­¤·¤ÆµëÌý¤¬¤Ç¤­¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¡¢¥­¥å¡¼¥Ð¹Ô¤­¤ÎÊØ¤Î±¿¹Ò¤òÄä»ß¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î°µÎÏ¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¥¨¥¢¡¦¥«¥Ê¥À¤Ï9Æü¡¢¥­¥å¡¼¥ÐÀ¯ÉÜ¤«¤éÇ³ÎÁ¤¬ÉÔÂ­¤·µëÌý¤¬¤Ç¤­¤Ê¤¤¤È¤ÎÄÌ¹ð¤ò¼õ¤±¡¢¥­¥å¡¼¥ÐÊØ¤Î±¿¹Ò¤òÄä»ß¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï¥­¥å¡¼¥Ð¤ËÀÐÌý¤òÍ¢½Ð¤·¤¿¹ñ¤Ë´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹¤ÈÉ½ÌÀ¤·°µÎÏ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥­¥å¡¼¥Ð¤Ø¤ÎÀÐÌý¤Î¶¡µë¤Ï»ö¼Â¾åÀä¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

APÄÌ¿®¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥­¥å¡¼¥ÐÀ¯ÉÜ¤Ï8Æü¡¢¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤Ê¤É¤Ë3·î11Æü¤Þ¤ÇÇ³ÎÁ¤¬¶¡µë¤Ç¤­¤Ê¤¤¤ÈÄÌ¹ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¥¨¥¢¡¦¥«¥Ê¥À¤Ï¥«¥Ê¥À¤È¥­¥å¡¼¥Ð¤ò·ë¤ÖÊØ¤òÊ¿¶Ñ¤Ç½µ¤Ë16ÊØ±¿¹Ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥­¥å¡¼¥Ð¤Ë¤¤¤ë¥Ä¥¢¡¼µÒ¤Ê¤É¤ª¤è¤½3000¿Í¤¬µ¢¹ñ¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¡¢¿ôÆü´Ö¤ÏÄÌ¾ïÄÌ¤ê±¿¹Ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£