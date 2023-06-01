アメリカ軍が、イランの港に出入りする全ての海上交通に対し、封鎖措置を開始するとした日本時間13日午後11時を過ぎました。ロイター通信によりますと、アメリカ軍が13日、船員に出した通達の中で、封鎖はホルムズ海峡の東のオマーン湾とアラビア海で行われ、許可なく封鎖区域に出入りする船舶について、進路変更や拿捕の対象になると警告したということです。一方で、「イラン以外の港の出入りを妨げるものではない」としています