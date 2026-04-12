帰還を歓迎するイベントに登壇した船長のワイズマン飛行士（右端）ら4人＝11日、米南部テキサス州ヒューストン（AP＝共同）【ワシントン共同】宇宙船オリオンで月を周回し、人類による最遠飛行の記録を56年ぶりに更新して地球に帰還した米国とカナダの飛行士4人が11日、活動拠点のジョンソン宇宙センターがある米南部テキサス州ヒューストンに戻った。「おかえり」。宇宙センター近くに設けられた会場に4人が登壇すると、待ち受