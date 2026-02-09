¡Ú¥ß¥é¥Î¸ÞÎØ¡Û¹âÌÚºÚÆá¤µ¤ó¤Î»×¤¤µÍ¤Þ¤Ã¤¿²òÀâ¡¡¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×À¼µÍ¤Þ¤é¤»¡ÄÆ¼³ÍÆÀ¤ÎËå¡¦ÈþÈÁ¤ò¤¿¤¿¤¨¤ë
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò1000¥á¡¼¥È¥ë¤¬9Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¹âÌÚºÚÆá¤µ¤ó¤¬Ãæ·Ñ¤·¤¿NHK¤Î²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡¡2Ï¢ÇÆ¤ò¤«¤±¤¿Ëå¤ÎÈþÈÁ¤¬1Ê¬13ÉÃ95¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¥ì¡¼¥¹Ãæ¤Ï¡Ö°¤¯¤Ê¤¤¡ª°¤¯¤Ê¤¤¡ª¡×¡ÖºÇ¸å¤Þ¤Ç¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö¹âÌÚÁª¼ê¤âËÜÅö¤ËºÇ½é¤«¤é¹¶¤á¤¿¡¢¹¶¤á¤¿¶â¥á¥À¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¥ì¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¥Õ¥§¥à¥±¡¦¥³¥Ã¥¯Áª¼ê¡¢¤½¤·¤Æ¥æ¥¿¡¦¥ì¡¼¥ë¥À¥àÁª¼ê¤¬º£²ó¤Ï¶¯¤«¤Ã¤¿¡£¤â¤¦¥¿¥¤¥à¶¥µ»¤Ï¡¢¤â¤¦¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤¹¡£¶¯¤¤Áª¼ê¤¬¾¡¤Ä¡¢Â®¤¤Áª¼ê¤¬¾¡¤Ä¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¹âÌÚÁª¼ê¤âºÇ¸å¤Þ¤Ç¤¢¤¤é¤á¤º¤ËÆ²¡¹¤Î3°Ì¤Ç¤¹¡£¤â¤¦ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡¡Ö¹âÌÚÁª¼ê¤Ï¤¤Ã¤È²ù¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤â¶â¥á¥À¥ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤òËÜÅö¤ËÁÀ¤Ã¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤³¤Î¾Ð´é¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖ¤Î³ê¤ê¤¬¡¢º£¤ÎÃæ¤Î°ìÈÖ¤Î³ê¤ê¤¬¤Ç¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡Ä¡×¤ÈÏÃ¤¹¤ÈÀ¼¤òµÍ¤Þ¤é¤»¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹¸å¤Ë¾Ð´é¤ò¤ß¤»¤¿ÈþÈÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÆâ¿´¡¢¤¹¤´¤¯²ù¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¡¢¤¸¤ã¤¢100¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤Î¥¹¥±¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤¿¤«¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢¤¤Ã¤È¤Þ¤À¤½¤³¤Þ¤Ç¤¿¤É¤êÃå¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢º£Æü¤Ï9Æü¡¢1500¥á¡¼¥È¥ë¤Ï20Æü¡£¤Þ¤À¤Þ¤À»þ´Ö¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¥Ñ¥·¥å¡¼¥È¤Ë¸þ¤±¤Æ¤³¤³¤«¤é¤â¤¦°ì²óÀ°¤¨¤Æ¡¢ºÇ¹â¤Î³ê¤ê¤ò¤³¤Î¥ß¥é¥Î¤Ç¤â¤¦°ìÅÙ¸«¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¤³¤Î4Ç¯´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤¬µÚ¤Ö¤È¡ÖËÜÅö¤Ë¡¢¤â¤¦¤º¤Ã¤È¡Ä¡£°ì±þ¡¢»ÐËå¤Ê¤Î¤Ç¡¢»Ð¤È¤·¤Æ¤º¤Ã¤ÈÎÙ¤ÇËå¡¦¹âÌÚÈþÈÁ¤ò¸«¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤Î½Õ¤¬°ìÈÖ¡È¤¨¡¢Âç¾æÉ×¤«¤Ê¡©¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¤Î¹âÌÚÁª¼ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤É¤ó¤É¤ó¼«Ê¬¤Ç¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¡¢»ä¤â¤â¤¦²¿¤â¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤½¤Ã¤È¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤Æ¡¢ÉÔ°Â¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¤âÁ°¤ò¸þ¤¤¤Æ¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¡¢¤³¤Î½Ö´Ö¤ËÉ¹¤Î¾å¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¥é¥¤¥ó¤ËÎ©¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¡¢¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¡¢ËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤ä¡¢´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼Â´¶¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¡Ö¼«Ê¬¤âº£¤Þ¤Ç¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Áª¼ê¤È¤·¤Æ¹âÌÚÁª¼ê¤ò¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÁª¼ê¤ò¼¤á¤Æ¡¢»Ð¤È¤·¤ÆÆ±¤¸¥ê¥ó¥¯¤Ë¤¤¤Æ±þ±ç¤Ç¤¤ë¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤«¡Ä¡Ä¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¾Ð´é¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¹âÌÚÁª¼ê¤Ï¤³¤ó¤Ê¤â¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤â¤Ã¤È¶¯¤¤¤È¤³¤í¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¹âÌÚºÚÆá¤µ¤ó¤Ï14Ç¯¥½¥Á¸ÞÎØ¤«¤é3Âç²ñÏ¢Â³¤Ç¸ÞÎØ¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢18Ç¯Ê¿¾»¸ÞÎØ¤ÇÃÄÂÎÄÉ¤¤È´¤¤È¥Þ¥¹¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£¸ÞÎØ¤ÎÆ±°ìÂç²ñ¤ÇÆüËÜ½÷»Ò½é¤Î2´§¤òÃ£À®¤·¤¿¡£¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä¸½ÃÏ¤Ç¤ÎÀ¸¤Î¾ðÊó¤ò¸ò¤¨¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤²òÀâ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£