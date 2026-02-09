Uru¡¢ÌÚÂ¼ÂóºÈ¼ç±é±Ç²è¡Ø¶µ¾ì Requiem¡Ù¼çÂê²Î¡Öº£Æü¤È¤¤¤¦Æü¤ò¡×ÇÛ¿®¥¹¥¿ー¥È¡ªMV¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¤â·èÄê
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
Uru¤¬¡¢¿·¶Ê ¡Öº£Æü¤È¤¤¤¦Æü¤ò¡× ¤ò2·î9Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¡£
¢£¼ç¿Í¸ø¤¬Á°¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿MV
¡Öº£Æü¤È¤¤¤¦Æü¤ò¡×¤Ï¡¢ÌÚÂ¼ÂóºÈ¼ç±é±Ç²è¡Ø¶µ¾ì Requiem¡Ù¡Ê2·î20Æü¸ø³«¡Ë¤Î¼çÂê²Î¤È¤·¤Æ½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¡¢ÀáÌÜ¤ËÎ©¤Ä¿Í¤Î¿´¾ð¤ËÀÅ¤«¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢Á°¤Ø¿Ê¤àÇØÃæ¤ò²¡¤¹°ì¶Ê¡£
2·î9Æü20»þ¤Ë¤Ï¡¢MV¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¤¬·èÄê¡£Ã«ËÜ¾Åµ´ÆÆÄ¤¬Ã´Åö¤·¡¢¼ç±é¤Ë¤ÏÇÐÍ¥¡¦ÂçÀ¾Íø¶õ¤ò·Þ¤¨¡¢³ØÀ¸À¸³è¤ÎÃæ¤ÇÄ¾ÌÌ¤¹¤ëºÃÀÞ¤ä³ëÆ£¡¢¤½¤·¤ÆÂ´¶È¤È¤¤¤¦¿ÍÀ¸¤ÎÅ¾µ¡¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¼ç¿Í¸ø¤¬Á°¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿±ÇÁüºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢2·î18Æü¤Ë¤Ï¡¢ËÜ³Ú¶Ê¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿¥Ë¥åー¥¢¥ë¥Ð¥à¡Øtone¡Ù¤¬¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤ë¡£
¢£¡ÚÆ°²è¡ÛUru¡Öº£Æü¤È¤¤¤¦Æü¤ò¡×MV¡Ê2·î9Æü20»þ¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¡Ë
¢£¡Ú²èÁü¡Û¡Öº£Æü¤È¤¤¤¦Æü¤ò¡×MV¥µ¥à¥Í¥¤¥ë
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2026.02.09 ON SALE
DIGITAL SINGLE¡Öº£Æü¤È¤¤¤¦Æü¤ò¡×
2026.02.18 ON SALE
ALBUM¡Øtone¡Ù
¢£¡Ú²èÁü¡Û±Ç²è¡Ø¶µ¾ì Requiem¡ÙËÜ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
